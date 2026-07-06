Só estes 5 signos podem terminar a semana com um motivo inesperado para comemorar
Nem toda sexta-feira termina como começou. Para alguns signos, os próximos dias podem guardar uma reviravolta que ninguém estava esperando.
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Você já reparou como algumas semanas parecem perdidas até que, perto do fim, tudo muda?
A resposta, seja do que for, resolve finalmente encontrar um desfecho. É esse tipo de mudança que a astrologia associa aos signos abaixo. O detalhe é que ela tende a acontecer de forma inesperada, sem muitos sinais de que estava a caminho.
Mais abaixo, revelamos quem são! Confira:
Touro
O que parecia encerrado pode ganhar um novo capítulo. Uma negociação volta à mesa, um contato reaparece ou uma oportunidade que havia esfriado ressurge com condições melhores. Antes de descartar uma possibilidade, vale esperar mais um pouco.
Gêmeos
As melhores notícias chegam para Gêmeos por outras pessoas. Uma indicação, um convite ou até uma conversa iniciada por acaso tem potencial para mudar os planos nos próximos dias. Quem trabalha com comunicação, vendas ou atendimento pode sentir esse movimento com mais intensidade.
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Leão
Chega a sensação de reconhecimento. As possibilidades são muitas: proposta profissional, novos projetos e muito mais chegam para aumentar ainda mais a confiança dos leoninos.
Escorpião
Escorpião pode receber uma resposta que estava aguardando há bastante tempo, que vai diminuir uma preocupação antiga e permitir que o signo volte a olhar para o futuro com mais tranquilidade.
Aquário
A sua oportunidade estará nos detalhes, especialmente com um projeto inovador que começa a render frutos mais cedo que o esperado. A curiosidade será uma grande aliada dos aquarianos nesse momento!