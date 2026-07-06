Nem todo mundo vai sentir, mas a sorte muda de endereço para 4 signos
Tem semanas em que parece que tudo exige o dobro de esforço. Mas há momentos em que a maré muda sem pedir licença, e estes signos vão entender isso.
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Todo mundo conhece alguém que parece estar sempre no lugar certo, na hora certa. Não é que o esforço seja menor, mas porque, de repente, as oportunidades acabam aparecendo de forma sequencial.
E estamos falando de qualquer coisa mesmo, desde um problema resolvido até algo que nem chega a acontecer. Situações positivas que animam qualquer um.
Segundo a astrologia, tudo começa a fazer sentido para quatro signos, com uma mudança que não deve ser percebida de uma vez. Quer saber quem pode sentir essa virada? Continue lendo!
Câncer
Para os nativos do signo de Câncer, uma surpresa muda o clima da semana com o andamento de uma decisão importante ou surgimento de uma pessoa que estava sumida.
A sensação será de que a vida voltou a andar depois de muito tempo no mesmo lugar.
Libra
Librianos sentirão grandes expectativas com uma escolha feita despretensiosamente. Aquilo que parecia apenas impulso ou que não teria futuro, muda a perspectiva desse signo.
Capricórnio
Depois de insistir na mesma tecla, Capricórnio pode receber a confirmação que tanto aguarda. Não será um presente caído do céu, mas algo construído com paciência e consistência.
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Já pensou se a sorte não estiver onde você está procurando? Fique atento aos sinais do universo!