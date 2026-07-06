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Nem todo mundo vai sentir, mas a sorte muda de endereço para 4 signos

Tem semanas em que parece que tudo exige o dobro de esforço. Mas há momentos em que a maré muda sem pedir licença, e estes signos vão entender isso.

Por Bianca Tavares Publicado em 06/07/2026 às 10:15
Imagem de uma mão segurando um trevo de quatro folhas
Imagem de uma mão segurando um trevo de quatro folhas - Magnific

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Todo mundo conhece alguém que parece estar sempre no lugar certo, na hora certa. Não é que o esforço seja menor, mas porque, de repente, as oportunidades acabam aparecendo de forma sequencial. 

E estamos falando de qualquer coisa mesmo, desde um problema resolvido até algo que nem chega a acontecer. Situações positivas que animam qualquer um.

Segundo a astrologia, tudo começa a fazer sentido para quatro signos, com uma mudança que não deve ser percebida de uma vez. Quer saber quem pode sentir essa virada? Continue lendo!

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Câncer

Para os nativos do signo de Câncer, uma surpresa muda o clima da semana com o andamento de uma decisão importante ou surgimento de uma pessoa que estava sumida. 

A sensação será de que a vida voltou a andar depois de muito tempo no mesmo lugar.

Libra

Librianos sentirão grandes expectativas com uma escolha feita despretensiosamente. Aquilo que parecia apenas impulso ou que não teria futuro, muda a perspectiva desse signo. 

Capricórnio

Depois de insistir na mesma tecla, Capricórnio pode receber a confirmação que tanto aguarda. Não será um presente caído do céu, mas algo construído com paciência e consistência.

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