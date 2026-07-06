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Lua da sorte ilumina o caminho de 4 signos e favorece novos começos

A Lua da Sorte promete abrir caminhos para 4 signos e favorecer novos começos! Descubra quem pode viver uma fase de oportunidades e boas mudanças!

Por Eduarda Barreto Publicado em 06/07/2026 às 16:46
Imagem de roda do zodíaco lunar
Imagem de roda do zodíaco lunar - Gerada com auxílio de IA

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Os movimentos da Lua costumam despertar o interesse de quem acompanha a astrologia. Associada às emoções, à intuição e aos ciclos de renovação, ela simboliza momentos de transformação e pode indicar uma fase favorável para deixar o passado para trás e abrir espaço para novas oportunidades.

Nos próximos dias, a chamada "Lua da sorte" promete trazer uma energia de crescimento, esperança e recomeços para alguns signos do zodíaco.

Esse período favorece decisões importantes, novos projetos e mudanças que podem contribuir para uma fase mais leve e positiva.

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Embora todos possam sentir essa influência de alguma forma, alguns signos serão mais beneficiados pela energia lunar.

4 signos favorecidos pela lua da sorte nos próximos dias

Leão

Istock
Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

Leoninos podem viver uma fase marcada por confiança e crescimento. A energia da Lua favorece iniciativas que estavam paradas e traz mais coragem para assumir desafios que antes pareciam difíceis.

Projetos profissionais tendem a ganhar força, enquanto boas notícias podem surgir de onde menos se espera. O momento também favorece o reconhecimento pelos esforços realizados nos últimos meses.

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Libra

Istock
Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

Para Libra, a Lua da sorte ilumina principalmente os relacionamentos e a vida pessoal. Conversas importantes podem fortalecer vínculos, enquanto novas pessoas surgem para contribuir com o crescimento emocional do signo.

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Também será uma fase favorável para tomar decisões que estavam sendo adiadas, especialmente aquelas relacionadas ao futuro e aos objetivos pessoais.

Escorpião

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Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

Escorpianos entram em um período de transformação positiva. A energia lunar favorece o encerramento de situações desgastantes e abre espaço para novas oportunidades, principalmente na área financeira e profissional.

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Mudanças que inicialmente podem parecer desafiadoras tendem a trazer crescimento e amadurecimento. Confiar na própria intuição será um dos grandes diferenciais nesta fase.

Peixes

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Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

Piscianos poderão aproveitar uma fase de inspiração, criatividade e maior conexão com os próprios sentimentos. A Lua fortalece a intuição e favorece decisões importantes relacionadas aos sonhos e aos projetos pessoais.

Também há boas chances de reencontros, reconciliações e oportunidades inesperadas surgirem ao longo dos próximos dias.

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