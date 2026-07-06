Algo importante está por vir para 4 signos entre 07/07 e 29/07
Movimentação entre Sol em Leão e Urano destrava grandes quantias de dinheiro, traz propostas de carreira e muda o destino de quatro signos; veja.
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Se você passou as últimas semanas sentindo que a vida estava em compasso de espera, com projetos andando a passos de tartaruga e o cansaço acumulando, prepare-se.
O céu da segunda quinzena de julho reservou uma reviravolta extraordinária. O universo não vai apenas movimentar a sua rotina; ele vai mudar a direção dos seus caminhos.
Entre os dias 07/07 e 29/07, o trânsito do Sol no exuberante signo de Leão recebe a energia elétrica e revolucionária de Urano, o planeta dos imprevistos e das libertações.
Na astrologia de eventos, esse aspecto age como um detonador de estagnação: o que estava travado há meses se resolve em horas. Para quatro signos do zodíaco, algo de extrema importância e impacto está prestes a acontecer nas próximas semanas.
Descubra se o seu destino está na mira dessa grande reviravolta cósmica:
1. Touro: o fechamento de um grande ciclo e a virada financeira
O taurino preza pela segurança, mas o universo vai mostrar que para ganhar grande é preciso abrir mão do controle. Urano está sacudindo a sua estrutura para te tirar da zona de conforto.
O que está por vir: Um divisor de águas na sua vida material. Pode ser a assinatura de um contrato de alto valor que você tentava fechar há tempos, a venda de um patrimônio ou uma guinada profissional que vai mudar o seu patamar financeiro.
Aquela preocupação com boletos ou escassez que tirava o seu sono será substituída por um alívio financeiro histórico até o dia 29.
2. Leão: a proposta que muda o status da sua carreira
Com o Sol brilhando intensamente no seu signo, o magnetismo está ao seu lado. Porém, a conexão com Urano indica que a sua grande vitória virá de onde você menos espera, quebrando todas as suas previsões.
O que está por vir: Uma proposta profissional ou um convite de mercado de nível extraordinário. Não se trata de um trabalho comum, mas de uma oportunidade de liderança ou de um projeto autoral que vai catapultar a sua reputação.
Prepare-se para assumir o topo, mudar de cargo ou até mesmo iniciar uma transição de carreira que vai te dar o destaque que você sempre mereceu.
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3. Escorpião: a libertação de uma amarra e a resposta judicial ou burocrática
Você vinha carregando um peso invisível nos bastidores — seja uma pendência documental, um processo lento ou uma situação familiar desgastante que parecia não ter fim.
O que está por vir: A notícia que você tanto esperava vai chegar como um raio. O céu vai destravar um veredito, uma resposta burocrática ou um acordo de forma totalmente favorável a você.
Esse evento importante trará não apenas uma grande vitória prática, mas a sensação de que uma corrente pesada finalmente se quebrou, devolvendo a sua paz de espírito.
4. Aquário: a reviravolta nos relacionamentos e parcerias de poder
Como Urano é o seu planeta regente, você sentirá esse impacto diretamente nas suas conexões. O universo vai fazer uma limpa no seu círculo social e trazer as pessoas certas para o seu lado.
O que está por vir: Uma aliança poderosa vai bater à sua porta. Pode ser um novo sócio que vai investir nas suas ideias, uma parceria comercial de grande alcance ou, no plano pessoal, a chegada de alguém que vai mudar completamente a sua visão sobre o amor.
O isolamento acaba aqui; você será puxado direto para conexões que geram crescimento e expansão.