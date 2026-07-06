Alerta cósmico: Planos podem dar errado para 2 signos até 22/07

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Tensão entre Sol, Urano e Plutão traz imprevistos financeiros, atrasos em contratos e exige Plano B de dois signos; saiba quais.

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Se você tem uma agenda milimetricamente planejada para as próximas semanas, com reuniões decisivas, viagens marcadas ou investimentos engatilhados, o céu acende uma luz amarela de atenção.

O universo vai testar a flexibilidade e a capacidade de improviso de alguns nativos, mostrando que, às vezes, o caminho mais reto não é o que nos leva ao melhor destino.

A partir desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, o cenário astrológico ganha contornos de alta complexidade.

Com o Sol em Leão sofrendo a forte oposição de Plutão e a quadratura exata com Urano, o planeta dos imprevistos, qualquer plano construído sob uma base rígida corre o risco de desmoronar.

Na astrologia de gestão de riscos, essa quadratura indica que forças externas fora do nosso controle vão exigir mudanças de rota imediatas. Entre 08/07 e 22/07, a possibilidade de planos não darem certo aumenta drasticamente para dois signos do zodíaco.

Descubra se o seu signo precisará de um "Plano B" bem estruturado para os próximos dias:

1. Touro: o choque de realidade nas finanças e na carreira



O taurino detesta surpresas e faz de tudo para manter a sua estabilidade sob controle. No entanto, o trânsito de Urano batendo de frente com o seu setor material vai chacoalhar a sua zona de conforto de forma abrupta.

O risco nos planos: Aquela resposta sobre um contrato que você já dava como certa pode atrasar, ou uma parceria de negócios pode mudar as condições na hora de assinar o papel.

Se você planejava fazer uma grande compra, uma viagem ou um investimento alto entre os dias 8 e 22, o céu aconselha a segurar o ímpeto. O que parecia uma linha reta vai apresentar curvas perigosas. Não force situações que começarem a travar; recue e espere a poeira cósmica baixar.

2. Leão: o teste do ego e a reviravolta nos projetos pessoais



Com o Sol brilhando no seu signo, você sente que tem a força necessária para mover montanhas e fazer as coisas acontecerem do seu jeito. O problema é que a oposição de Plutão vai bater de frente com o seu desejo de controle, trazendo imprevistos causados por terceiros.

O risco nos planos: Um projeto autoral, um evento importante ou uma viagem que você organizou com muito carinho pode sofrer cancelamentos, atrasos burocráticos ou desentendimentos com a equipe de trabalho.

Pessoas em posição de autoridade ou sócios podem apresentar exigências absurdas, minando o seu planejamento inicial. O segredo para não perder a cabeça será abrir mão do orgulho e entender que recalcular a rota não significa fracasso, mas sim proteção.