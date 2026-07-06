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3 signos seguem tranquilos na onda da sorte depois de 07/07

Configuração cósmica favorável blinda as finanças, traz reconhecimento sem estresse e garante calmaria para três signos; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/07/2026 às 20:58
Imagem de roda de signos gerada por auxílio de IA
Imagem de roda de signos gerada por auxílio de IA - Reprodução/Gemini

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Se a primeira metade de julho promete trazer um clima de cobrança e reviravoltas para boa parte do zodíaco, um grupo seleto de protegidos não tem com o que se preocupar.

Enquanto alguns signos tentam se equilibrar no meio de tempestades emocionais e prazos apertados, a calmaria e a prosperidade vão reinar absolutas para outros.

A partir desta terça-feira, 7 de julho, uma belíssima harmonia cósmica começa a se consolidar. Com a entrada da Lua em um posicionamento favorável e o Sol em Leão recebendo as vibrações mais pacíficas e abundantes do céu, a tensão simplesmente passa longe desses nativos.

Na astrologia do bem-estar, isso significa que os caminhos estarão livres de obstáculos e os esforços serão recompensados sem estresse. Para três signos do zodíaco, o período pós-07/07 será de pura tranquilidade e sorte fluida.

Descubra se o seu signo vai surfar essa onda de paz e conquistas:

1. Touro: o fluxo financeiro seguro e a paz mental

Enquanto o mundo ao redor parece correr contra o tempo, o taurino vai experimentar uma deliciosa sensação de estabilidade. O trânsito astrológico que se desenha após o dia 7 vai agir como um escudo protetor para as suas finanças e para a sua saúde.

A onda da sorte: O dinheiro vai render mais e os negócios iniciados agora tendem a prosperar com uma facilidade impressionante.

Sabe aquela preocupação com contas ou prazos que tirava o seu sono? Ela se dissipa. Você vai receber respostas positivas sobre contratos, investimentos ou acordos de forma natural, permitindo que você aproveite o restante do mês com a mente leve e o bolso protegido.

2. Virgem: o reconhecimento sem esforço e a mente serena

O virginiano passou por fases de muito trabalho e pouca visibilidade, mas a maré mudou. A partir do dia 7, o universo decide validar cada passo seu, e o melhor de tudo: sem que você precise se desgastar para isso.

A onda da sorte: No ambiente profissional, as suas ideias serão acolhidas com entusiasmo e figuras de autoridade vão notar a sua eficiência de longe.

Há uma forte tendência de receber elogios públicos, bônus ou convites que elevam o seu status. No campo pessoal, os conflitos familiares ou ruídos de comunicação simplesmente desaparecem, dando lugar a uma rotina organizada, harmoniosa e muito produtiva.

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OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026

3. Peixes: conexões abençoadas e a intuição que guia para o ganho

Para o pisciano, a sorte vai se manifestar através das pessoas e da sua sensibilidade aguçada. Seus caminhos estarão protegidos contra energias densas e as portas vão se abrir quase que por telepatia.

A onda da sorte: O período pós-07/07 traz um magnetismo incrível para a sua vida pessoal e afetiva. Se você está em busca de parcerias de negócios ou quer melhorar o clima no amor, a energia estará totalmente favorável.

Além disso, a sua intuição estará tão afiada que você saberá exatamente onde investir o seu tempo e a sua energia para obter retornos rápidos e sem sofrimento. É hora de relaxar e deixar o universo guiar.

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