22 famosos do signo de Leão (23/07 a 22/08)
De artistas e atletas a empresários, confira quais celebridades nasceram entre 23 de julho e 22 de agosto, período correspondente ao signo de Leão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Carismáticos, confiantes e naturalmente inclinados a ocupar os holofotes, os leoninos costumam chamar atenção por onde passam.
Regido pelo Sol, o signo de Leão é frequentemente associado à liderança, criatividade, coragem e determinação para alcançar grandes objetivos.
Não é difícil encontrar personalidades de destaque que nasceram sob esse signo. Do cinema à música, da moda à política, muitos leoninos marcaram suas áreas com talento e presença. Confira 22 famosos do signo de Leão.
1. Madonna (16 de agosto)
Conhecida como a "Rainha do Pop", Madonna revolucionou a indústria musical e permanece como uma das artistas mais influentes de todos os tempos.
2. Barack Obama (4 de agosto)
Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama entrou para a história como o primeiro presidente negro do país e segue como uma das figuras políticas mais influentes do mundo.
3. Bruna Marquezine (4 de agosto)
Atriz brasileira de projeção internacional, Bruna Marquezine ganhou destaque em novelas e produções estrangeiras.
4. Rodrigo Santoro (22 de agosto)
Com uma carreira consolidada no Brasil e em Hollywood, Rodrigo Santoro participou de produções de grande sucesso no cinema e na televisão.
5. Dua Lipa (22 de agosto)
A cantora britânica é um dos principais nomes do pop atual, acumulando prêmios e hits que conquistaram o mundo.
6. Jennifer Lopez (24 de julho)
Cantora, atriz e empresária, Jennifer Lopez construiu uma carreira de sucesso em diferentes áreas do entretenimento.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
7. Chris Hemsworth (11 de agosto)
O ator australiano ficou mundialmente conhecido por interpretar Thor no Universo Cinematográfico da Marvel.
8. Jennifer Lawrence (15 de agosto)
Vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence é reconhecida por sua versatilidade e carisma nas telas.
9. Shawn Mendes (8 de agosto)
O cantor canadense conquistou milhões de fãs com sucessos que dominaram as plataformas de streaming.
10. Demi Lovato (20 de agosto)
Cantora, compositora e atriz, Demi Lovato tornou-se uma das vozes mais conhecidas da música pop internacional.
11. Meghan Markle (4 de agosto)
Atriz e integrante da família real britânica por meio de seu casamento com o príncipe Harry, Meghan também atua em projetos sociais e de comunicação.
12. Daniel Radcliffe (23 de julho)
O ator britânico ganhou fama mundial ao interpretar Harry Potter e seguiu construindo uma carreira diversificada no cinema e no teatro.
13. Kylie Jenner (10 de agosto)
Empresária e influenciadora digital, Kylie Jenner tornou-se referência no mercado de beleza e cosméticos.
14. Sandra Bullock (26 de julho)
Premiada com o Oscar, Sandra Bullock protagonizou grandes sucessos do cinema ao longo de sua carreira.
15. Sasha Meneghel (28 de julho)
Modelo, estilista e empresária, Sasha Meneghel vem construindo sua trajetória no universo da moda.
16. Tatá Werneck (11 de agosto)
Atriz, humorista e apresentadora, Tatá Werneck é um dos principais nomes do entretenimento brasileiro.
17. Austin Butler (17 de agosto)
O ator ganhou reconhecimento internacional após interpretar Elvis Presley nos cinemas, papel que lhe rendeu diversas indicações a prêmios.
18. Cole e Dylan Sprouse (4 de agosto)
Os irmãos gêmeos ficaram famosos ainda crianças e conquistaram uma geração com seus trabalhos na televisão.
19. Jason Statham (26 de julho)
Conhecido por filmes de ação, Jason Statham consolidou seu nome como um dos principais astros do gênero em Hollywood.
20. Matt LeBlanc (25 de julho)
O ator ficou eternizado pelo personagem Joey Tribbiani, um dos protagonistas da série Friends.
21. Joe Jonas (15 de agosto)
Cantor e integrante dos Jonas Brothers, Joe Jonas também desenvolveu projetos paralelos na música e na televisão.
22. Emicida (17 de agosto)
Rapper, compositor e escritor, Emicida tornou-se um dos artistas mais importantes da música brasileira contemporânea, destacando-se também por sua atuação cultural e social.
Quais são as principais características de Leão?
Segundo a astrologia, quem nasce entre 23 de julho e 22 de agosto costuma ser associado a características como confiança, criatividade, generosidade e espírito de liderança. Leoninos geralmente gostam de desafios, valorizam o reconhecimento por seus esforços e costumam demonstrar grande lealdade às pessoas próximas.
Independentemente da crença nos signos, é curioso observar quantos nomes de destaque do cinema, da música, da política, da moda e da televisão nasceram durante o período de Leão.
Seja nos palcos, nas telas, nos gramados ou na vida pública, essas personalidades mostram como talento, dedicação e carisma podem deixar marcas duradouras em diferentes áreas.