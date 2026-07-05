Notícia extraordinária muda os planos de 4 signos na segunda semana de julho

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Alinhamento entre Sol em Leão e Urano traz surpresas profissionais, liberação de dinheiro e reviravoltas para quatro signos; veja.

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Se você gosta de ter o controle absoluto sobre a sua rotina, as suas finanças e o seu futuro, o universo tem um recado bem direto: prepare-se para recalcular a rota. A segunda semana de julho promete injetar uma dose maciça de dinamismo no zodíaco, trazendo reviravoltas que ninguém estava esperando.

A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026

A partir de segunda-feira, a tensão dos últimos dias começa a se dissipar para dar lugar a um aspecto astrológico altamente movimentado.

Com o Sol em Leão recebendo a energia elétrica e inovadora de Urano, o planeta das surpresas, a estagnação simplesmente deixa de existir.

Na astrologia de eventos, essa combinação indica que o destino vai usar intermediários — seja um e-mail, uma ligação ou uma reunião de última hora — para mudar o rumo das coisas.

Para quatro signos do zodíaco, uma notícia extraordinária vai mudar completamente os planos na segunda semana de julho.

Descubra se a sua vida está prestes a ganhar um novo capítulo:

1. Touro: o susto que liberta e a proposta financeira inesperada



Você passou as últimas semanas planejando seus próximos passos profissionais e financeiros com a cautela de sempre. No entanto, o universo tem planos bem maiores (e mais rápidos) para você.

A reviravolta: Uma notícia extraordinária ligada ao ambiente de trabalho ou a um antigo investimento vai pegar você de surpresa.

Pode ser uma proposta de contratação irrecusável, a liberação de uma verba que você considerava perdida ou uma mudança estrutural na sua empresa que vai te colocar em uma posição de grande destaque. O plano de "esperar para ver" será cancelado e você terá que agir rápido para abraçar o sucesso.

2. Leão: o convite que muda o status e o foco de vida



Com o Sol brilhando no seu signo, você já está no centro das atenções, mas a segunda semana do mês vai trazer um tempero de imprevisibilidade que vai mexer com o seu brio.

A reviravolta: Uma informação ou convite vindo de fora — que pode envolver outra cidade, um grande projeto autoral ou uma parceria de alto nível — vai cair como uma bomba positiva na sua mesa.

Aqueles planos modestos que você tinha para o restante do mês serão completamente engolidos por uma nova realidade que exige coragem e protagonismo. É hora de arrumar as malas ou assinar o contrato da sua vida.

3. Escorpião: a reviravolta burocrática e o alívio que muda o humor



O escorpiano vinha se preparando para uma longa batalha envolvendo papéis, contratos, processos ou uma decisão familiar complexa. Você achava que isso se arrastaria por meses, mas o céu decidiu acelerar o relógio.

A reviravolta: A notícia extraordinária chega para zerar as suas preocupações. Um veredito definitivo, uma resposta oficial de aprovação ou uma negociação de bastidores vai se resolver em questão de horas, de forma totalmente favorável a você.

Com esse peso saindo das suas costas, os seus planos para a segunda quinzena mudam de "gestão de crise" para "comemoração e descanso".

4. Gêmeos: a mensagem que reacende um projeto ou uma paixão antiga



Sua mente ferve com mil ideias ao mesmo tempo, mas uma notícia específica vai fazer você pausar todas as outras para focar em uma única e brilhante direção.

A reviravolta: O trânsito de Urano vai ativar a sua casa da comunicação de forma bombástica. Você receberá uma notícia de alguém influente ou uma resposta sobre um projeto antigo que estava engavetado.

Essa novidade vai reabrir portas que você achava trancadas e trará a oportunidade de monetizar o seu talento de um jeito totalmente novo. O que era um plano de rotina vira uma maratona deliciosa de criação e lucros.