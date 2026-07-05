Energia kármica se dissolve: 3 signos libertam-se de velhos padrões
Movimentação entre Sol, Mercúrio e Saturno destrói amarras do passado, limpa escassez e liberta três signos de padrões repetitivos; veja.
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Se você tem vivido com a incômoda sensação de que a sua vida está presa em um roteiro repetitivo — enfrentando sempre os mesmos problemas amorosos, os mesmos nós financeiros ou os mesmos desgastes profissionais —, o universo traz o aviso que você tanto esperava.
Um dos momentos mais libertadores do ano está acontecendo no céu neste exato momento, trazendo o ponto final que faltava para os seus impasses.
Uma poderosa onda de limpeza cósmica está cruzando o zodíaco. A sinergia entre o Sol e Mercúrio, ancorada pela maturidade e cobrança de contas de Saturno, está agindo como um verdadeiro solvente de amarras espirituais e comportamentais.
Na astrologia evolutiva, esse movimento representa o momento exato em que as pendências do passado perdem a força de retenção. Para três signos do zodíaco, a energia kármica se dissolve agora, permitindo a libertação definitiva de velhos padrões.
Descubra se o seu signo está pronto para quebrar essas correntes:
1. Touro: a quebra do ciclo da escassez e do medo do futuro
O taurino carrega uma memória celular profunda de que precisa sofrer, reter ou passar por privações para valorizar suas conquistas. Esse padrão de escassez — que muitas vezes fazia você aceitar menos do que merece por medo de perder o pouco que tinha — está sendo desintegrado.
A libertação: A energia kármica se dissolve na sua relação com a matéria e o valor próprio. Você vai parar de aceitar migalhas profissionais ou contratos abusivos por pura necessidade de segurança.
O céu vai trazer uma clareza avassaladora de que você é merecedor da abundância real. Ao se posicionar com essa nova postura, portas financeiras que pareciam trancadas há anos vão se abrir de forma surpreendente.
2. Câncer: o fim da dependência emocional e do papel de salvador
Para o canceriano, o nó kármico quase sempre envolve a sua dedicação extrema a quem não faz o mesmo por você. Sabe aquele padrão de atrair pessoas problemáticas para "consertar" ou de anular os seus próprios desejos para manter a harmonia familiar? Ele acaba agora.
A libertação: O universo vai forçar um limite saudável nas suas relações. Você experimentará um profundo estalo de lucidez e perceberá que o seu papel no mundo não é carregar o sofrimento dos outros nas costas.
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Ao desapegar da culpa e focar no autocuidado, você quebrará um ciclo de relacionamentos tóxicos e desgastantes, abrindo espaço para conexões baseadas na reciprocidade e na paz de espírito.
3. Escorpião: a dissolução das paranoias e o resgate da confiança
O escorpiano costuma carregar o karma da desconfiança, agindo como se o mundo estivesse prestes a traí-lo a qualquer momento. Essa armadura pesada, que muitas vezes afastava oportunidades de sucesso e sabotava relacionamentos promissores, vai começar a derreter.
A libertação: Uma forte corrente de cura vai atingir a sua mente, eliminando ressentimentos e dores antigas que você vinha remoendo em silêncio.
Você receberá o dom do perdão — tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. Ao soltar o controle e a necessidade de vingança, a sua intuição voltará a ser limpa e certeira, permitindo que você feche parcerias e sociedades grandiosas com o peito aberto e seguro.