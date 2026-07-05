3 signos passam por tormenta emocional entre 06/07 e 17/07

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Quadratura entre Sol e Saturno e Mercúrio Retrógrado trazem mágoas, cobranças e testam a paciência de três signos; saiba quais.

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Se você sentiu que a sua paciência foi testada no limite nos últimos dias, respire fundo e prepare o coração.

O céu da primeira quinzena do mês promete mexer com as estruturas mais profundas do zodíaco. Uma verdadeira "frente fria astrológica" está se formando, trazendo à tona sentimentos guardados, cobranças e aquela sensação de sobrecarga que esgota qualquer um.

OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026

A partir desta segunda-feira, 6 de julho de 2026, o Sol entra em uma quadratura exata com Saturno. Para piorar a quadratura do ego, Mercúrio segue em movimento retrógrado no sensível signo de Câncer.

Na astrologia comportamental, esse combo é o cenário perfeito para mal-entendidos, mágoas do passado ressurgirem e a comunicação travar. Entre os dias 06/07 e 17/07, três signos do zodíaco estarão no olho do furacão e passarão por uma tormenta emocional.

Descubra se o seu signo precisa blindar o coração nas próximas semanas:

1. Câncer: o peso do passado e a sensação de rejeição



Como o Sol está no seu signo e Mercúrio Retrógrado está bagunçando a sua mente exatamente na sua casa astrológica, você será o mais afetado por essa onda. A sua sensibilidade, que já é alta, vai disparar.

A tormenta: Sabe aquela velha mania de guardar mágoas? O céu vai forçar você a encarar fantasmas do passado.

Cobranças familiares, DRs com o parceiro que pareciam superadas ou a sensação de que você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você, vão pesar. Evite tomar decisões drásticas ou se isolar no seu casco entre os dias 6 e 17; use esse tempo para digerir as emoções sem explodir.

2. Áries: a barreira dos limites e a frustração com o tempo



O ariano quer tudo para ontem, mas o trânsito de Saturno em tensão com o Sol vai funcionar como um freio de mão puxado de forma brusca na sua vida pessoal e profissional.

A tormenta: Você vai sentir que tudo exige um esforço triplicado para acontecer. Prazos que atrasam, chefes ou figuras de autoridade pegando no seu pé e a sensação de cansaço físico extremo vão minar o seu bom humor.

A sua tempestade emocional virá na forma de explosões de impulsividade ou de uma profunda frustração por não conseguir controlar o ritmo das coisas. Paciência será a sua palavra de ordem para não romper contratos ou amizades importantes no impulso.

3. Gêmeos: ruídos na comunicação e paranoias mentais



Com o seu planeta regente, Mercúrio, andando para trás no emotivo signo de Câncer, a sua mente — que costuma ser racional e lógica — vai virar um território fértil para desconfianças e inseguranças.

A tormenta: Você vai ler mensagens e entender tudo errado, achar que as pessoas estão te criticando pelas costas ou sofrer por antecipação por problemas que nem existem.

Mal-entendidos com amigos ou no ambiente de trabalho podem gerar um desgaste emocional gigante. O desafio aqui será silenciar o excesso de pensamentos e não dar ouvidos às paranoias. Nem tudo é uma indireta para você.