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Vento de transformação sopra forte e 5 signos vivem novos começos depois de 06/07

Movimentação astrológica após 06/07 destrava caminhos profissionais, traz alívio emocional e renova relações de cinco signos; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/07/2026 às 20:07
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Imagem de uma roda de signos do zodíaco - Magnific

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Se as coisas pareceram estagnadas ou pesadas nos últimos tempos, prepare-se para abrir as janelas da alma. Uma poderosa corrente de renovação cósmica está prestes a movimentar o zodíaco, trazendo a leveza e a clareza que você tanto pedia para tomar decisões importantes.

A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026

A partir da próxima segunda-feira, 6 de julho de 2026, o trânsito do Sol e de Mercúrio ganha um impulso renovador, marcando o momento exato em que velhas amarras são deixadas para trás.

Na astrologia evolutiva, essa mudança de vento indica o fim de ciclos desgastados e o início imediato de jornadas promissoras. Para cinco signos do zodíaco, a semana após 06/07 será o ponto de partida para novos começos extraordinários.

Descubra se o seu signo está na rota dessa transformação:

1. Áries: novos horizontes profissionais e coragem resgatada

O ariano andou se sentindo sufocado por rotinas engessadas ou falta de perspectiva no trabalho. O vento de mudança chega para devolver o seu fogo característico e abrir portas que pareciam trancadas.

O novo começo: Logo após o dia 6, uma oportunidade de transição de carreira, um projeto inovador ou até uma proposta para mudar de setor vai cruzar o seu caminho. Você terá a ousadia necessária para dar um passo ousado e recomeçar em um lugar onde seu talento seja verdadeiramente valorizado.

2. Gêmeos: clareza mental e renovação nos relacionamentos

A sua mente, que costuma ser um turbilhão, vai encontrar um porto seguro de lucidez. O vento cósmico vai soprar para longe as dúvidas e os ruídos de comunicação que vinham atrapalhando sua paz.

O novo começo: Esse ciclo traz um recomeço nas suas conexões mais próximas. Parcerias profissionais antigas podem ser reformuladas ou contratos desgastados darão lugar a novos acordos muito mais vantajosos.

No amor, é a chance de zerar o placar com uma conversa madura e iniciar uma fase de cumplicidade inédita.

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3. Leão: o renascimento da identidade e o foco no topo

Com o Sol e Mercúrio brilhando intensamente no seu signo, você é o próprio epicentro dessa ventania de transformação. Chegou a hora de parar de se anular pelas expectativas dos outros e resgatar o seu trono.

O novo começo: Após o dia 6, você sentirá uma necessidade avassaladora de mudar de vida — seja no visual, nas metas de longo prazo ou na forma como se posiciona no mundo.

Projetos que estavam engavetados ganham fôlego e você começará a ditar as próprias regras. O universo está carimbando o seu passaporte para o sucesso pessoal.

4. Libra: novos círculos sociais e o fim da solidão

Os librianos passaram por um período de isolamento ou de decepções com pessoas que consideravam aliadas. A boa notícia é que o céu vai fazer uma verdadeira "limpeza de primavera" na sua agenda de contatos.

O novo começo: O vento da transformação vai aproximar você de pessoas alinhadas com o seu novo momento de vida. Novos grupos de amigos, redes de networking ou comunidades focadas em propósitos parecidos com os seus vão acolher você.

Essa renovação trará novos ares e convites inesperados que vão movimentar muito a sua rotina.

5. Peixes: libertação emocional e paz de espírito

Para o pisciano, a grande mudança acontece de dentro para fora. Sabe aquelas mágoas antigas, culpas ou medos que você vinha carregando silenciosamente? O universo vai ajudar você a soltar essa bagagem pesada.

O novo começo: A partir do dia 6, você experimentará um profundo alívio emocional. É o começo de uma fase voltada para o autocuidado, para a cura e para o fortalecimento da sua espiritualidade.

Com a mente limpa do passado, você terá energia de sobra para focar em metas materiais e realizar sonhos que dependiam do seu bem-estar.

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