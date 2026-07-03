Elo se fecha e 4 signos saem da pobreza rumo à riqueza em julho
Alinhamento de Sol, Mercúrio e Saturno destrava dinheiro antigo, traz promoções e garante virada financeira histórica para quatro signos; veja.
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Se o primeiro semestre de 2026 foi uma verdadeira maratona para fazer o salário render e manter as contas no azul, o céu de julho traz o aviso que você tanto esperava: um ciclo de escassez está sendo enterrado.
OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026
O cosmos se movimentou e as portas da estabilidade material vão se abrir de forma definitiva para quem soube plantar resiliência.
Com a entrada triunfal do Sol e de Mercúrio no signo de Leão, em perfeita harmonia com o senso de colheita e justiça de Saturno, a energia da estagnação perde as forças.
Na astrologia financeira, esse movimento representa o fechamento de um elo de perrengues e o início de uma escalada de prosperidade. Para quatro signos do zodíaco, este mês marca a saída da corda bamba financeira rumo à verdadeira riqueza.
Descubra se o seu bolso está na rota dessa virada astronômica:
1. Touro: a libertação de dívidas e o início do patrimônio
Nenhum signo sofre tanto com a instabilidade financeira quanto o taurino. Por isso, o universo preparou uma recompensa à altura da sua paciência. O elo da escassez se fecha e dá lugar à solidez.
A virada: Um dinheiro que estava completamente travado — seja uma ação judicial, uma herança, a venda de um imóvel ou o pagamento de uma dívida antiga — vai cair na sua conta.
Esse montante será o ponto de partida para você limpar seu nome, sair do aperto e começar a construir a riqueza estruturada que você sempre sonhou.
2. Leão: o brilho profissional que atrai lucros extraordinários
Com o Sol e Mercúrio iluminando o seu próprio signo, você é o grande protagonista financeiro deste mês. A sua autoconfiança será a sua maior máquina de fazer dinheiro.
A virada: A pobreza ou o ganho limitado saem de cena para dar espaço a propostas irrecusáveis. Pode se preparar para uma promoção com um aumento salarial expressivo ou, se você tem um negócio próprio, a chegada de investidores e clientes de alto padrão.
O seu trabalho passará a ser supervalorizado, mudando o seu patamar de vida.
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3. Escorpião: o golpe de mestre nos negócios e parcerias milionárias
O escorpiano possui um faro nato para oportunidades, e em julho essa intuição estará afiadíssima. O elo de sacrifícios sem reconhecimento finalmente chegou ao fim.
A virada: Uma ideia inovadora ou um projeto de bastidores vai estourar, gerando lucros muito acima da média.
Além disso, o céu ativa o setor de recursos compartilhados, indicando que você pode fechar uma sociedade altamente lucrativa ou receber comissões e bônus generosos. É a hora de ver o dinheiro trabalhar por você.
4. Virgem: a organização que vira ouro e novas fontes de renda
Você passou os últimos meses revisando planilhas e cortando gastos, mas o céu de julho vai premiar a sua disciplina com abundância real, tirando você da postura de apenas sobreviver para começar a faturar alto.
A virada: Novas e inesperadas fontes de renda vão surgir através de habilidades que você considerava secundárias. Um contrato de prestação de serviços, uma consultoria de grande porte ou o retorno de um investimento antigo vão inflar consideravelmente o seu orçamento.
O fluxo de entrada será maior do que o de saída, permitindo investimentos ousados.