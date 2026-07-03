Alguns problemas podem afetar o sono de 2 signos nos próximos dias

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Tensão entre Mercúrio e Saturno acelera pensamentos, traz insônia e rouba o descanso de dois signos nos próximos dias; saiba como se blindar.

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Nem tudo são flores no céu de julho, e o universo resolveu emitir um sinal de alerta para a saúde mental e o descanso de alguns nativos.

Se nos últimos dias você tem rolado de um lado para o outro na cama, acordado de madrugada com o pensamento acelerado ou levantado com a sensação de que um caminhão passou por cima do seu corpo, saiba que a astrologia tem uma explicação.

A forte movimentação do Sol e de Mercúrio em Leão, somada à pressão estrutural de Saturno, está criando uma espécie de "panela de pressão" mental.

No cotidiano astrológico, essa configuração faz com que as preocupações do dia a dia ganhem proporções gigantescas assim que a luz se apaga. Para dois signos do zodíaco, alguns problemas específicos podem afetar drasticamente a qualidade do sono nos próximos dias.

Descubra quais são os signos que precisam desacelerar a mente com urgência:

1. Câncer: a esponja emocional e as preocupações familiares



O canceriano sente tudo com o dobro de intensidade, e o céu atual está mexendo diretamente com a sua necessidade de segurança e proteção. O seu travesseiro virou o cenário perfeito para ensaiar discussões ou tentar resolver a vida de todo mundo.

O que vai roubar o seu sono: Pequenos atritos familiares, a preocupação excessiva com o bem-estar de um parente ou pendências financeiras domésticas vão martelar a sua mente na hora de dormir.

Você está absorvendo as tensões do ambiente como uma esponja, o que pode causar pesadelos, sono leve ou aquela sensação de exaustão logo ao acordar. É hora de lembrar que você não pode carregar o mundo nas costas.

2. Virgem: o turbilhão de listas de tarefas e o medo de errar



O virginiano tem uma mente analítica que raramente descansa, mas os próximos dias vão exigir um esforço extra para que essa máquina não pife. O seu maior inimigo no momento é a autocobrança.

O que vai roubar o seu sono: Sabe aquela lista mental de "tudo o que preciso fazer amanhã" ou o medo de ter esquecido de responder a um e-mail importante?

É exatamente isso que vai fazer você perder o sono. O trânsito de Mercúrio vai acelerar os seus pensamentos de bastidores, fazendo com que você sofra por antecipação por prazos de trabalho ou projetos que ainda nem começaram.

A insônia pode bater forte se você não aprender a colocar um limite no expediente mental.