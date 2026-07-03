fechar
Signo |

Alguns problemas podem afetar o sono de 2 signos nos próximos dias

Tensão entre Mercúrio e Saturno acelera pensamentos, traz insônia e rouba o descanso de dois signos nos próximos dias; saiba como se blindar.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/07/2026 às 21:29
Alguns signos serão especialmente afetados pelo Mercúrio retrógrado de junho e julho
Alguns signos serão especialmente afetados pelo Mercúrio retrógrado de junho e julho - Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

Nem tudo são flores no céu de julho, e o universo resolveu emitir um sinal de alerta para a saúde mental e o descanso de alguns nativos.

Se nos últimos dias você tem rolado de um lado para o outro na cama, acordado de madrugada com o pensamento acelerado ou levantado com a sensação de que um caminhão passou por cima do seu corpo, saiba que a astrologia tem uma explicação.

A forte movimentação do Sol e de Mercúrio em Leão, somada à pressão estrutural de Saturno, está criando uma espécie de "panela de pressão" mental.

No cotidiano astrológico, essa configuração faz com que as preocupações do dia a dia ganhem proporções gigantescas assim que a luz se apaga. Para dois signos do zodíaco, alguns problemas específicos podem afetar drasticamente a qualidade do sono nos próximos dias.

Descubra quais são os signos que precisam desacelerar a mente com urgência:

1. Câncer: a esponja emocional e as preocupações familiares

O canceriano sente tudo com o dobro de intensidade, e o céu atual está mexendo diretamente com a sua necessidade de segurança e proteção. O seu travesseiro virou o cenário perfeito para ensaiar discussões ou tentar resolver a vida de todo mundo.

O que vai roubar o seu sono: Pequenos atritos familiares, a preocupação excessiva com o bem-estar de um parente ou pendências financeiras domésticas vão martelar a sua mente na hora de dormir.

Você está absorvendo as tensões do ambiente como uma esponja, o que pode causar pesadelos, sono leve ou aquela sensação de exaustão logo ao acordar. É hora de lembrar que você não pode carregar o mundo nas costas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Virgem: o turbilhão de listas de tarefas e o medo de errar

O virginiano tem uma mente analítica que raramente descansa, mas os próximos dias vão exigir um esforço extra para que essa máquina não pife. O seu maior inimigo no momento é a autocobrança.

O que vai roubar o seu sono: Sabe aquela lista mental de "tudo o que preciso fazer amanhã" ou o medo de ter esquecido de responder a um e-mail importante?

É exatamente isso que vai fazer você perder o sono. O trânsito de Mercúrio vai acelerar os seus pensamentos de bastidores, fazendo com que você sofra por antecipação por prazos de trabalho ou projetos que ainda nem começaram.

A insônia pode bater forte se você não aprender a colocar um limite no expediente mental.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta (03/07) para o seu signo
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta (03/07) para o seu signo

Compartilhe

Tags