Virada mágica mudará a história de 3 signos até 20/07
Alinhamento poderoso entre Sol, Mercúrio e Saturno destrava caminhos, traz sucesso profissional e liberta três signos até 20/07; confira.
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Se os primeiros meses do ano exigiram paciência e resiliência, as cartas do baralho astrológico estão prestes a ser redistribuídas. O universo preparou um ponto de virada na rotina que promete destravar caminhos que pareciam completamente bloqueados.
Até o dia 20 de julho de 2026, o movimento do Sol e de Mercúrio pelo vibrante signo de Leão, em harmonia com as configurações de destino trazidas por Saturno, cria o cenário ideal para cortes de amarras e saltos quânticos.
Na astrologia evolutiva, essa energia funciona como um verdadeiro catalisador de milagres cotidianos. Para três signos do zodíaco, as próximas semanas reservam uma virada mágica que mudará o rumo de suas histórias.
Descubra se o seu signo está na lista dos grandes transformados deste mês:
1. Touro: a libertação de amarras e o início de um novo ciclo
Você passou por um longo período aceitando situações incômodas por puro medo de desestabilizar a sua segurança. O céu até o dia 20 chega para mostrar que a verdadeira segurança nasce da sua coragem.
A virada mágica: Um acontecimento inesperado — seja uma proposta de mudança, uma resposta burocrática ou um insight poderoso — vai abrir as portas para você sair de um ambiente tóxico ou estagnado.
Pode ser a conquista da casa própria, um novo direcionamento de carreira ou o fim definitivo de um ciclo emocional que pesava nas suas costas. Você vai sentir que tirou uma tonelada das costas e o horizonte voltará a ser plano e próspero.
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2. Leão: o resgate do poder pessoal e o topo do mundo
Como o Sol brilha no seu próprio signo, você é o centro dessa corrente de milagres. Se nos últimos tempos você se sentiu invisível, cansado ou questionando o seu próprio valor, prepare-se para o contragolpe do destino.
A virada mágica: A sua história muda através de um reconhecimento estrondoso. Pode ser a aprovação de um projeto autoral, um convite irrecusável para assumir um cargo de liderança ou uma reviravolta financeira que vai mudar o seu patamar.
No amor, relacionamentos desgastados abrem espaço para uma paixão avassaladora ou uma reconciliação que parecia impossível. A coroa é sua novamente e você voltará a ditar as regras do seu destino.
OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026
3. Escorpião: o salto quântico na carreira e na reputação
Você é o mestre das transformações, mas a virada que te espera até o dia 20 vai surpreender até a sua mente estratégica. O foco do universo está na sua imagem pública e no seu sucesso a longo prazo.
A virada mágica: Sabe aquele teto de vidro que parecia impedir o seu crescimento no trabalho? Ele vai quebrar. Uma reviravolta nos bastidores vai colocar você no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Críticos terão que recuar e superiores vão disputar a sua atenção.
Essa mudança de status profissional virá acompanhada de uma valorização financeira robusta. É o universo fazendo justiça ao seu esforço silencioso.