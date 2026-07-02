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Coração leve: Dias doces chegam para 4 signos até o dia 09/07

Sol e Mercúrio em Leão trazem onda de romantismo, surpresas em família e reconciliações para quatro signos nos próximos dias; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 15:56
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signo, zodíaco, horóscopo - Gemini

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Se a primeira metade do ano exigiu casca grossa para lidar com os imprevistos, o céu dos próximos dias preparou uma trégua açucarada para o coração.

O universo resolveu desacelerar o ritmo de cobranças para dar espaço aos pequenos prazeres, aos sorrisos sinceros e àquela sensação gostosa de que a vida, afinal, pode ser leve.

Até a próxima quinta-feira, 9 de julho de 2026, a caminhada conjunta do Sol e de Mercúrio pelo radiante signo de Leão recebe as bênçãos lunares e planetárias que suavizam as relações.

Na astrologia do cotidiano, esse aspecto traz um alívio para a mente e abre caminhos para reconciliações, surpresas românticas e boas notícias em família. Para quatro signos do zodíaco, os dias até 09/07 serão profundamente doces.

Descubra se o seu signo está na rota dessa temporada de calmaria e afeto:

1. Câncer: mimos, acolhimento e o coração em paz

O Sol acabou de deixar o seu signo, mas a doçura da sua temporada de aniversário continua rendendo frutos. Os próximos dias serão perfeitos para você se recolher nos braços de quem ama e receber o carinho que tanto distribui.

Os dias doces: Uma questão familiar ou um mal-entendido com alguém muito próximo será resolvido com um abraço apertado e uma conversa sincera.

Você também pode esperar por surpresas agradáveis dentro de casa, como um presente inesperado ou um elogio que vai direto na sua alma. O clima é de total aconchego.

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2. Leão: declarações de amor e o brilho do afeto

Com o Sol e Mercúrio desfilando pelo seu signo, o seu magnetismo está nas alturas, mas a grande surpresa até o dia 9 não será no bolso, e sim no coração. O universo vai amolecer a sua armadura de orgulho.

Os dias doces: Se você está em um relacionamento, prepare-se para momentos de muito dengo, jantares românticos espontâneos e palavras de admiração do parceiro.

Se está solteiro, alguém vai fazer questão de deixar claro o quanto você é especial, transformando os seus dias em um verdadeiro roteiro de cinema. Aproveite os mimos, você merece.

3. Peixes: conexões de alma e alívio emocional

Os últimos tempos foram de muita cobrança e autocobrança para o pisciano. No entanto, a energia dos próximos dias chega como um bálsamo para as suas emoções, limpando a ansiedade e trazendo pessoas iluminadas para o seu convívio.

Os dias doces: Sabe aqueles encontros casuais que parecem sincronicidade do destino? Você vai cruzar com amigos antigos ou conhecer pessoas que compartilham da mesma vibe que você.

Conversas profundas, risadas frouxas e uma profunda sensação de paz de espírito vão marcar os seus dias até o dia 9. O mundo lá fora continua correndo, mas o seu coração estará em modo slow.

4. Sagitário: leveza recuperada e surpresas no caminho

Como um signo de fogo, você reage muito bem à energia leonina que domina o céu. Aquela sensação de estar amarrado à rotina ou de mau humor vai sumir, dando lugar ao seu otimismo característico.

Os dias doces: Os próximos dias prometem convites irrecusáveis para passeios, viagens curtas de última hora ou eventos super divertidos. No amor, o clima ganha uma pitada de cumplicidade e leveza — as cobranças dão lugar às risadas e ao companheirismo.

Você vai lembrar como é bom viver sem se preocupar tanto com o amanhã.

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