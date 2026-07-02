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Alinhamento entre Lua e Marte favorece mudanças positivas para 4 signos

Quando Lua e Marte atuam em sintonia, a tendência é de coragem para agir, confiança nas escolhas e disposição para transformar planos em realidade.

Por Myllena Wu Publicado em 02/07/2026 às 12:02
Imagem de uma roda do zodíaco cósmica
Imagem de uma roda do zodíaco cósmica - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Na astrologia, a Lua representa as emoções, a intuição e a forma como cada pessoa reage aos acontecimentos do cotidiano. Marte, por outro lado, simboliza iniciativa, coragem e capacidade de agir.

Quando esses dois astros estabelecem um alinhamento harmonioso, muitos astrólogos interpretam o momento como favorável para transformar intenções em atitudes concretas.

Para alguns signos, essa combinação tende a ser percebida com ainda mais intensidade. A fase favorece decisões, movimenta projetos que estavam parados e pode trazer oportunidades para quem estiver preparado para agir com confiança e equilíbrio.

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Signos que podem sentir com mais força o alinhamento entre Lua e Marte

Áries (21 de março a 19 de abril)

Regido por Marte, Áries costuma responder rapidamente às energias ligadas à ação e à iniciativa. Com o alinhamento envolvendo também a Lua, a tendência é que exista mais clareza para colocar ideias em prática e enfrentar desafios com segurança.

Projetos que estavam apenas no planejamento podem ganhar ritmo, enquanto conquistas pessoais tendem a surgir como consequência da disposição para agir no momento certo.

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Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como signo regido pela Lua, Câncer pode perceber um fortalecimento da intuição e da confiança nas próprias escolhas. Questões emocionais que antes causavam hesitação tendem a encontrar um caminho mais claro.

Essa combinação favorece mudanças que vinham sendo adiadas, permitindo avançar com mais tranquilidade tanto na vida pessoal quanto em objetivos importantes.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A organização característica de Virgem encontra apoio na energia dinâmica de Marte. O período favorece planejamento eficiente, decisões objetivas e ações capazes de gerar resultados em um intervalo relativamente curto.

É uma fase interessante para resolver pendências, reorganizar prioridades e investir em projetos que dependem de disciplina e constância.

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Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O desejo de explorar novos caminhos ganha força com esse alinhamento. Para Sagitário, o momento pode abrir espaço para oportunidades inesperadas, especialmente em áreas relacionadas ao crescimento pessoal e profissional.

A combinação entre entusiasmo e iniciativa favorece o início de novos projetos e incentiva decisões que ampliem horizontes, desde que sejam tomadas com estratégia e responsabilidade.

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