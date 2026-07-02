fechar
Signo |

2 signos vão viver reconciliação cheia de emoção

Movimentação entre Sol, Mercúrio e Saturno derrete o orgulho, cura mágoas do passado e promove reencontros marcantes para dois signos; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 17:48 | Atualizado em 03/07/2026 às 19:39
Imagem: Roda de signos
Imagem: Roda de signos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

Clique aqui e escute a matéria

Se os últimos tempos foram marcados por silêncios dolorosos, orgulho ferido ou aquela sensação incômoda de que uma história importante terminou sem um ponto final definitivo, o céu reservou uma surpresa para desarmar o seu coração.

A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026

Uma poderosa corrente de cura emocional está se desenhando no cosmos, trazendo a oportunidade perfeita para limpar o passado e reescrever o roteiro de uma relação.

Com o Sol e Mercúrio brilhando no generoso signo de Leão e recebendo a maturidade e o senso de justiça de Saturno, as barreiras do ego começam a cair.

Na astrologia afetiva, essa combinação dá a coragem que faltava para pedir perdão, aceitar desculpas e reconhecer o valor de quem realmente importa. Para dois signos do zodíaco, os próximos dias reservam uma reconciliação cheia de emoção, capaz de curar feridas profundas.

Descubra se o seu signo está na rota desse reencontro inesquecível:

1. Leão: o orgulho cede lugar à saudade

O leonino é conhecido por sua postura firme e, muitas vezes, por preferir manter a pose a admitir que sente falta de alguém. No entanto, com a temporada do Sol no seu próprio signo sendo tocada pela seriedade de Saturno, a sua percepção sobre o que realmente vale a pena vai mudar drasticamente.

A reconciliação: O céu vai criar uma situação inesperada que colocará você frente a frente (ou a uma mensagem de distância) com alguém do passado — pode ser um grande amor ou um amigo de alma de quem você se afastou por bobeira.

O "sabor de mel" dessa virada será perceber que o carinho continua intacto. As lágrimas vão rolar, as defesas vão cair por terra e você descobrirá que recomeçar com mais maturidade é o maior ato de coragem que poderia ter.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Aquário: o gelo derrete e os laços se refazem

Como o Sol e Mercúrio estão transitando exatamente no seu signo oposto (o setor dos relacionamentos), a energia cósmica está pressionando você a olhar para as suas conexões. Se você se fechou em uma armadura de gelo ou se afastou de alguém para não lidar com conflitos, a hora da verdade chegou.

A reconciliação: Uma conversa que foi adiada por meses finalmente vai acontecer, e ela será carregada de verdades libertadoras.

A outra pessoa virá até você com o coração aberto, disposta a explicar mal-entendidos e a assumir erros. Ao ouvir o que ela tem a dizer, o seu peito vai aliviar imediatamente.

Essa reconciliação trará uma enxurrada de emoções e a certeza de que algumas conexões são fortes demais para serem quebradas pelo tempo ou pela distância.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/07) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta (03/07) para o seu signo
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta (03/07) para o seu signo

Compartilhe

Tags