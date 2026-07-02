2 signos vão viver reconciliação cheia de emoção
Movimentação entre Sol, Mercúrio e Saturno derrete o orgulho, cura mágoas do passado e promove reencontros marcantes para dois signos; veja.
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Se os últimos tempos foram marcados por silêncios dolorosos, orgulho ferido ou aquela sensação incômoda de que uma história importante terminou sem um ponto final definitivo, o céu reservou uma surpresa para desarmar o seu coração.
A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026
Uma poderosa corrente de cura emocional está se desenhando no cosmos, trazendo a oportunidade perfeita para limpar o passado e reescrever o roteiro de uma relação.
Com o Sol e Mercúrio brilhando no generoso signo de Leão e recebendo a maturidade e o senso de justiça de Saturno, as barreiras do ego começam a cair.
Na astrologia afetiva, essa combinação dá a coragem que faltava para pedir perdão, aceitar desculpas e reconhecer o valor de quem realmente importa. Para dois signos do zodíaco, os próximos dias reservam uma reconciliação cheia de emoção, capaz de curar feridas profundas.
Descubra se o seu signo está na rota desse reencontro inesquecível:
1. Leão: o orgulho cede lugar à saudade
O leonino é conhecido por sua postura firme e, muitas vezes, por preferir manter a pose a admitir que sente falta de alguém. No entanto, com a temporada do Sol no seu próprio signo sendo tocada pela seriedade de Saturno, a sua percepção sobre o que realmente vale a pena vai mudar drasticamente.
A reconciliação: O céu vai criar uma situação inesperada que colocará você frente a frente (ou a uma mensagem de distância) com alguém do passado — pode ser um grande amor ou um amigo de alma de quem você se afastou por bobeira.
O "sabor de mel" dessa virada será perceber que o carinho continua intacto. As lágrimas vão rolar, as defesas vão cair por terra e você descobrirá que recomeçar com mais maturidade é o maior ato de coragem que poderia ter.
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2. Aquário: o gelo derrete e os laços se refazem
Como o Sol e Mercúrio estão transitando exatamente no seu signo oposto (o setor dos relacionamentos), a energia cósmica está pressionando você a olhar para as suas conexões. Se você se fechou em uma armadura de gelo ou se afastou de alguém para não lidar com conflitos, a hora da verdade chegou.
A reconciliação: Uma conversa que foi adiada por meses finalmente vai acontecer, e ela será carregada de verdades libertadoras.
A outra pessoa virá até você com o coração aberto, disposta a explicar mal-entendidos e a assumir erros. Ao ouvir o que ela tem a dizer, o seu peito vai aliviar imediatamente.
Essa reconciliação trará uma enxurrada de emoções e a certeza de que algumas conexões são fortes demais para serem quebradas pelo tempo ou pela distância.