Tempo de gozar felicidade plena chega para 4 signos em julho

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Sol e Mercúrio entram em Leão e ativam onda de leveza, romances avassaladores e paz de espírito para quatro signos em julho; veja.

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Se a primeira metade de 2026 foi uma maratona de obrigações, prazos apertados e a sensação de que você estava apenas sobrevivendo um dia de cada vez, o céu de julho chega com um aviso claro: a temporada de carregar o mundo nas costas terminou.

É hora de descansar o coração e abrir espaço para a alegria genuína.

A partir deste 1º de julho de 2026, o alinhamento do Sol e de Mercúrio no signo de Leão traz uma das energias mais vibrantes, calorosas e festivas do ano.

Diferente dos meses anteriores, focados em burocracias, este trânsito atua diretamente na nossa capacidade de sentir prazer, celebrar as conquistas e viver o amor sem amarras. Para quatro signos do zodíaco, julho será o momento de gozar de uma felicidade plena, resgatando a leveza e o sorriso no rosto.

Descubra se o seu signo está na rota da paz de espírito e da celebração:

1. Leão: o renascimento da alegria e o magnetismo no topo



Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu próprio signo, você é o anfitrião oficial dessa corrente de bem-estar. Toda aquela nuvem de dúvidas, cansaço ou autocrítica que te rondou nos últimos meses simplesmente se dissipa logo na primeira semana de julho.

A felicidade plena: Você vai se sentir confortável na sua própria pele como há muito tempo não se sentia. Julho traz momentos inesquecíveis em família, reencontros com amigos de verdade e uma enxurrada de elogios e mimos que vão massagear o seu ego.

No amor, se você está comprometido, a cumplicidade atinge o nível máximo; se está solteiro, o seu poder de atração vai fazer você viver momentos deliciosos e cheios de romance. Viva o seu momento sem moderação.

OS SIGNOS MAIS SORTUDOS DE 2026

2. Gêmeos: leveza recuperada e momentos inesquecíveis



Para você, a felicidade plena chega com o fim de um nó na garganta. Os últimos meses exigiram muito da sua mente, gerando picos de ansiedade, mas o céu de julho limpa a sua área de expressão, viagens curtas e prazeres cotidianos.

A felicidade plena: Você vai recuperar aquela sua leveza característica que andava meio sumida. Julho será recheado de convites para festas, viagens de fim de semana espontâneas e conversas que alimentam a alma.

Uma resposta muito aguardada vai chegar trazendo alívio para o seu bolso ou para a sua carreira, permitindo que você finalmente relaxe e aproveite a vida sem aquela preocupação constante com o amanhã.

3. Sagitário: expansão de horizontes e paz de espírito



Como um signo de fogo, você se alimenta diretamente da energia de Leão. Julho vai ativar a sua área da filosofia de vida, das grandes viagens e da espiritualidade, trazendo um profundo sentimento de conexão e propósito.

A felicidade plena: Sabe aquela sensação gostosa de liberdade que você tanto ama? Ela estará de volta com força total.

Seja através de uma viagem dos sonhos que finalmente sai do papel, do início de um curso que te fascina ou simplesmente de uma paz de espírito que você não sentia há anos, você vai perceber que a vida voltou a andar para a frente.

O otimismo será o seu guia e as soluções para os problemas antigos vão surgir naturalmente.

4. Áries: paixão avassaladora e criatividade em alta



O céu de julho vai ativar diretamente a sua Casa 5, que é o setor mais divertido de todo o mapa astral: a área dos romances, dos prazeres, dos hobbies e da sorte. A sua energia vital, que andava meio desgastada pela rotina, será totalmente renovada.

A felicidade plena: Se os seus dias andavam cinzentos, julho chega para pintar tudo com cores quentes. Você terá ideias brilhantes que vão trazer prazer ao seu trabalho e, na vida pessoal, a diversão está garantida.

É um período de muita sorte em jogos, sorteios e apostas despretensiosas. No amor, prepare-se para viver momentos de puro cinema: o clima de romance e paixão vai blindar o seu coração contra qualquer negatividade.