Signos viram critério de seleção nos aplicativos de namoro
Compatibilidade astrológica pode influenciar conversas, matches e até decisões sobre continuar ou não um relacionamento
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Pode parecer apenas um detalhe, mas o signo passou a influenciar a forma como muitas pessoas escolhem com quem se relacionar nos aplicativos de namoro.
Para alguns, a informação serve apenas como curiosidade; para outros, funciona como um verdadeiro filtro.
A astrologia ganhou espaço e passou a ser consultada para identificar afinidades, prever possíveis conflitos e até decidir se vale a pena investir ou não em um match.
A busca por compatibilidade vai além da atração física. Características ligadas à personalidade, estilo de vida e valores ganharam relevância, e os signos entraram nessa lista. Não é raro encontrar perfis que exibem o signo ou mencionam preferências e restrições astrológicas na descrição.
Uma pesquisa realizada pelo MeuPatrocínio com 2569 Sugar Babies identificou que 74,9% procuram saber o signo dos Sugar Daddies antes mesmo do primeiro encontro. Além disso, 62,3% admitiram que fizeram o mapa astral do pretendente para entender se o relacionamento teria um futuro.
De acordo com Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos da plataforma, interesses em comum podem facilitar uma aproximação, mas nenhum critério, inclusive a astrologia, substitui o diálogo e o alinhamento de expectativas.
“Um ponto fundamental no momento em que se está conhecendo alguém são os acordos claros; o quanto antes todos forem transparentes quanto ao que buscam em um relacionamento, melhor”, recomenda.
Para quem leva a astrologia em consideração antes de investir em um match, algumas combinações são tradicionalmente apontadas como mais favoráveis, enquanto outras tendem a exigir mais adaptação. Confira:
A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026
Áries:
Dá match com Leão e Sagitário | menor compatibilidade com Câncer.
Touro:
Dá match com Virgem e Capricórnio | menor compatibilidade com Aquário.
Gêmeos:
Dá match com Libra e Aquário | menor compatibilidade com Peixes.
Câncer:
Dá match com Escorpião e Peixes | menor compatibilidade com Sagitário.
Leão:
Dá match com Áries e Sagitário | menor compatibilidade com Capricórnio.
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Virgem:
Dá match com Touro e Capricórnio | menor compatibilidade com Aquário.
Libra:
Dá match com Gêmeos e Aquário | menor compatibilidade com Peixes.
Escorpião:
Dá match com Câncer e Peixes | menor compatibilidade com Aquário.
Sagitário:
Dá match com Áries e Aquário | menor compatibilidade com Virgem.
Capricórnio:
Dá match com Touro e Virgem | menor compatibilidade com Leão.
Aquário:
Dá match com Gêmeos e Libra | menor compatibilidade com Touro.
Peixes:
Dá match com Câncer e Escorpião | menor compatibilidade com Libra.