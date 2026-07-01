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Signos viram critério de seleção nos aplicativos de namoro

Compatibilidade astrológica pode influenciar conversas, matches e até decisões sobre continuar ou não um relacionamento

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/07/2026 às 21:36 | Atualizado em 01/07/2026 às 21:38
Signos viram critério de seleção nos aplicativos de namoro
Signos viram critério de seleção nos aplicativos de namoro - Divulgação

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Pode parecer apenas um detalhe, mas o signo passou a influenciar a forma como muitas pessoas escolhem com quem se relacionar nos aplicativos de namoro.

Para alguns, a informação serve apenas como curiosidade; para outros, funciona como um verdadeiro filtro.

A astrologia ganhou espaço e passou a ser consultada para identificar afinidades, prever possíveis conflitos e até decidir se vale a pena investir ou não em um match.

A busca por compatibilidade vai além da atração física. Características ligadas à personalidade, estilo de vida e valores ganharam relevância, e os signos entraram nessa lista. Não é raro encontrar perfis que exibem o signo ou mencionam preferências e restrições astrológicas na descrição.

Uma pesquisa realizada pelo MeuPatrocínio com 2569 Sugar Babies identificou que 74,9% procuram saber o signo dos Sugar Daddies antes mesmo do primeiro encontro. Além disso, 62,3% admitiram que fizeram o mapa astral do pretendente para entender se o relacionamento teria um futuro.

De acordo com Caio Bittencourt, especialista em comportamento afetivo e relacionamentos da plataforma, interesses em comum podem facilitar uma aproximação, mas nenhum critério, inclusive a astrologia, substitui o diálogo e o alinhamento de expectativas.

“Um ponto fundamental no momento em que se está conhecendo alguém são os acordos claros; o quanto antes todos forem transparentes quanto ao que buscam em um relacionamento, melhor”, recomenda.

Para quem leva a astrologia em consideração antes de investir em um match, algumas combinações são tradicionalmente apontadas como mais favoráveis, enquanto outras tendem a exigir mais adaptação. Confira:

A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026

 

Áries:

Dá match com Leão e Sagitário | menor compatibilidade com Câncer.

Touro:

Dá match com Virgem e Capricórnio | menor compatibilidade com Aquário.

Gêmeos:

Dá match com Libra e Aquário | menor compatibilidade com Peixes.

Câncer:

Dá match com Escorpião e Peixes | menor compatibilidade com Sagitário.

Leão:

Dá match com Áries e Sagitário | menor compatibilidade com Capricórnio.

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Virgem:

Dá match com Touro e Capricórnio | menor compatibilidade com Aquário.

Libra:

Dá match com Gêmeos e Aquário | menor compatibilidade com Peixes.

Escorpião:

Dá match com Câncer e Peixes | menor compatibilidade com Aquário.

Sagitário:

Dá match com Áries e Aquário | menor compatibilidade com Virgem.

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Capricórnio:

Dá match com Touro e Virgem | menor compatibilidade com Leão.

Aquário:

Dá match com Gêmeos e Libra | menor compatibilidade com Touro.

Peixes:

Dá match com Câncer e Escorpião | menor compatibilidade com Libra.

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