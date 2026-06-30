Porta profissional se abre para 3 signos em julho

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Sol, Mercúrio e Saturno ativam o céu de julho e trazem grandes propostas, promoções de cargo e novos contratos para três signos; veja.

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Se o primeiro semestre de 2026 deu a impressão de que a sua carreira estava caminhando em passos de tartaruga, com promessas que não se cumpriam e projetos travados na burocracia, o cenário muda completamente. O céu de julho traz a chave para girar a maçaneta do seu crescimento.

A partir desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, o mês começa sob a forte influência do Sol e de Mercúrio no signo de Leão, que ativam a casa do reconhecimento, do poder pessoal e da autoridade.

Além disso, a parceria fina entre Mercúrio e o estruturado Saturno logo nos primeiros dias traz a seriedade necessária para que propostas informais virem contratos assinados. Para três signos do zodíaco, uma grande porta profissional vai se abrir em julho, trazendo o avanço que eles tanto esperavam.

Descubra se o seu signo está na lista dos promovidos pelo universo:

1. Escorpião: o topo do comando e uma proposta irrecusável



Julho promete ser o mês da sua virada de mesa no trabalho. Toda a energia de Leão está concentrada no ponto mais alto do seu mapa astral, que rege justamente a sua carreira, a sua reputação e o seu sucesso público.

A porta que se abre: Uma liderança acima de você, ou até mesmo uma empresa concorrente, esteve observando a sua postura estratégica nos últimos meses.

Em julho, uma proposta de grande porte vai chegar até você. Pode ser um convite para assumir a gerência de um setor, liderar um projeto autoral de alta visibilidade ou uma transição de carreira para um cargo muito mais lucrativo. O mercado vai reconhecer o seu valor e você assumirá o controle.

2. Leão: o protagonismo reconquistado e novos negócios



Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu próprio signo, o universo está te devolvendo o controle da sua narrativa profissional. Se você se sentiu desvalorizado ou sobrecarregado recentemente, a sua força de trabalho ganha um magnetismo imbatível.

A porta que se abre: As portas se abrem através da sua própria voz e iniciativa. Julho é o momento perfeito para apresentar projetos ousados, pedir aquele aumento salarial merecido ou abrir o seu próprio negócio.

Se você trabalha com vendas, atendimento ou internet, a sua cartela de clientes vai expandir drasticamente. Onde você colocar a sua energia e o seu nome, o sucesso financeiro e o aplauso serão garantidos.

3. Touro: a estabilidade contratual e o bônus financeiro



Para o taurino, o trabalho precisa gerar um resultado prático: dinheiro na conta e segurança para o futuro. Felizmente, o céu do início de julho vai acionar exatamente o seu setor financeiro e de contratos de longo prazo.

A porta que se abre: Aquela vaga estável que você disputava, a renovação de um contrato importante ou a aprovação de uma parceria de negócios de longa duração vai finalmente sair do papel.

Uma porta profissional vai se abrir trazendo o alívio material que você buscava para o segundo semestre. Não tenha medo de negociar prazos e valores mais altos; as estrelas mostram que você está com a vantagem na mesa de negociações.