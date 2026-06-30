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Porta profissional se abre para 3 signos em julho

Sol, Mercúrio e Saturno ativam o céu de julho e trazem grandes propostas, promoções de cargo e novos contratos para três signos; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 30/06/2026 às 22:57
Confira os signos que vão passar por situações complicadas, mas que vão ser um grande alívio depois
Confira os signos que vão passar por situações complicadas, mas que vão ser um grande alívio depois - Magnific

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Se o primeiro semestre de 2026 deu a impressão de que a sua carreira estava caminhando em passos de tartaruga, com promessas que não se cumpriam e projetos travados na burocracia, o cenário muda completamente. O céu de julho traz a chave para girar a maçaneta do seu crescimento.

A partir desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, o mês começa sob a forte influência do Sol e de Mercúrio no signo de Leão, que ativam a casa do reconhecimento, do poder pessoal e da autoridade.

Além disso, a parceria fina entre Mercúrio e o estruturado Saturno logo nos primeiros dias traz a seriedade necessária para que propostas informais virem contratos assinados. Para três signos do zodíaco, uma grande porta profissional vai se abrir em julho, trazendo o avanço que eles tanto esperavam.

Descubra se o seu signo está na lista dos promovidos pelo universo:

1. Escorpião: o topo do comando e uma proposta irrecusável

Julho promete ser o mês da sua virada de mesa no trabalho. Toda a energia de Leão está concentrada no ponto mais alto do seu mapa astral, que rege justamente a sua carreira, a sua reputação e o seu sucesso público.

A porta que se abre: Uma liderança acima de você, ou até mesmo uma empresa concorrente, esteve observando a sua postura estratégica nos últimos meses.

Em julho, uma proposta de grande porte vai chegar até você. Pode ser um convite para assumir a gerência de um setor, liderar um projeto autoral de alta visibilidade ou uma transição de carreira para um cargo muito mais lucrativo. O mercado vai reconhecer o seu valor e você assumirá o controle.

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2. Leão: o protagonismo reconquistado e novos negócios

Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu próprio signo, o universo está te devolvendo o controle da sua narrativa profissional. Se você se sentiu desvalorizado ou sobrecarregado recentemente, a sua força de trabalho ganha um magnetismo imbatível.

A porta que se abre: As portas se abrem através da sua própria voz e iniciativa. Julho é o momento perfeito para apresentar projetos ousados, pedir aquele aumento salarial merecido ou abrir o seu próprio negócio.

Se você trabalha com vendas, atendimento ou internet, a sua cartela de clientes vai expandir drasticamente. Onde você colocar a sua energia e o seu nome, o sucesso financeiro e o aplauso serão garantidos.

3. Touro: a estabilidade contratual e o bônus financeiro

Para o taurino, o trabalho precisa gerar um resultado prático: dinheiro na conta e segurança para o futuro. Felizmente, o céu do início de julho vai acionar exatamente o seu setor financeiro e de contratos de longo prazo.

A porta que se abre: Aquela vaga estável que você disputava, a renovação de um contrato importante ou a aprovação de uma parceria de negócios de longa duração vai finalmente sair do papel.

Uma porta profissional vai se abrir trazendo o alívio material que você buscava para o segundo semestre. Não tenha medo de negociar prazos e valores mais altos; as estrelas mostram que você está com a vantagem na mesa de negociações.

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