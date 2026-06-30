Novos desafios vão testar a paciência de 4 signos em julho

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Tensão explosiva entre Mercúrio, Sol e Urano traz imprevistos na carreira, discussões e quebra de rotina para quatro signos; veja.

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Se o primeiro semestre de 2026 exigiu jogo de cintura, o mês de julho chega com um aviso claro do universo: respire fundo, conte até dez e não morda a isca. O céu da primeira quinzena do mês promete testar os limites até dos nativos mais calmos do zodíaco.

A partir desta quarta-feira, 1º de julho de 2026, a entrada de Mercúrio e do Sol no orgulhoso signo de Leão, em forte tensão (quadratura) com o imprevisível Urano em Touro, cria o cenário perfeito para imprevistos.

Na astrologia comportamental, essa configuração acelera os acontecimentos, gera ruídos de comunicação e traz cobranças de última hora. Para quatro signos do zodíaco, julho será um mês de novos desafios que vão testar a paciência.

Descubra se o seu signo precisará de uma dose dupla de calma nos próximos dias:

1. Touro: teimosia em xeque e mudanças de última hora



Você planeja a sua rotina nos mínimos detalhes e odeia quando algo sai do trilho. O problema é que Urano está no seu signo recebendo faíscas dos planetas em Leão, o que significa que o controle vai escapar das suas mãos em alguns momentos.

O teste de paciência: Projetos de trabalho que pareciam certos podem sofrer alterações drásticas na estrutura, ou uma despesa inesperada com a casa ou família vai exigir que você recalcule a rota financeira. Evite bater o pé por pura teimosia.

Quanto mais você resistir às mudanças inevitáveis, maior será o seu desgaste emocional. Aceite o improviso.

2. Leão: o perigo do orgulho ferido e a guerra de egos



Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu próprio signo, a sua energia e liderança estão no topo, mas a tensão com Urano indica que o mundo não vai simplesmente aceitar as suas ordens sem questionar.

O teste de paciência: No ambiente profissional ou no círculo social, você pode se deparar com pessoas peitando as suas decisões ou criticando a sua postura.

O risco aqui é deixar o orgulho falar mais alto e transformar uma divergência boba em um grande barraco. Lembre-se: nem toda provocação merece a sua resposta. Escolha as suas batalhas para não queimar a sua imagem à toa.

3. Escorpião: prazos apertados e cobranças no trabalho



O clima vai ferver no seu setor de carreira e vida pública. Você costuma agir nos bastidores de forma estratégica, mas o céu de julho vai te jogar direto no meio do fogo cruzado corporativo.

O teste de paciência: Cobranças excessivas da chefia, falhas de comunicação da equipe ou clientes mudando de ideia no meio do processo vão testar o seu humor.

Há também o risco de fofocas de corredor tentarem minar a sua paz. Use o seu faro de sobrevivência: faça o seu trabalho com excelência, documente tudo e não entre em fuxicos de escritório. Blindagem é a palavra-chave.

4. Aquário: DRs intensas e impasses nas parcerias



Como Leão é o seu signo oposto complementar, toda a pressão astrológica se concentra na sua área de relacionamentos sérios, sociedades e contratos. O universo vai testar a sua capacidade de ouvir o outro.

O teste de paciência: No amor, mal-entendidos bobos ou cobranças por mais atenção podem gerar discussões acaloradas e o desejo impulsivo de chutar o balde.

Nos negócios, parceiros ou sócios podem apresentar ideias radicalmente diferentes das suas, gerando impasses difíceis de resolver. Não tome decisões definitivas de cabeça quente; espere a poeira baixar antes de dar o seu veredito.