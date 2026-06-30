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Mercúrio Retrógrado vira o jogo para 5 signos nesta semana

Mercúrio Retrógrado promete reviravoltas nesta semana e pode mudar os rumos de 5 signos descubra quem entra nessa fase de grandes transformações!

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/06/2026 às 13:18
Alguns signos serão especialmente afetados pelo Mercúrio retrógrado de junho e julho
Alguns signos serão especialmente afetados pelo Mercúrio retrógrado de junho e julho - Pixabay

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Mercúrio retrógrado começou e já promete movimentar a vida de muitos nativos do zodíaco. Embora o fenômeno seja frequentemente associado a atrasos, mal-entendidos e imprevistos, esse período também pode trazer transformações importantes.

Na astrologia, Mercúrio retrógrado é visto como um convite para desacelerar e olhar para questões que ficaram em aberto. Revisões, reencontros e mudanças de rumo costumam ganhar força durante esse trânsito.

Nesta semana, cinco signos tendem a sentir essa energia de forma mais intensa. Para eles, o momento pode exigir mais cautela nas decisões, na comunicação e nos relacionamentos.

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Em vez de representar apenas desafios, o movimento de Mercúrio também pode abrir espaço para resolver pendências, rever escolhas e encontrar novas oportunidades onde antes existiam dúvidas.

5 signos que vão ser afetados por Mercúrio Retrógrado nesta semana

Gêmeos

Regido por Mercúrio, Gêmeos tende a sentir este trânsito de forma bastante intensa. Nesta semana, conversas que pareciam encerradas podem voltar à tona, assim como oportunidades que haviam sido deixadas de lado.

O momento favorece a revisão de planos e a reorganização de objetivos, especialmente na vida profissional e nos estudos.

Embora alguns imprevistos possam surgir, eles servirão para mostrar novos caminhos. Antes de tomar qualquer decisão importante, vale a pena ouvir diferentes opiniões e analisar todos os detalhes.

Virgem

Virginianos também estarão entre os mais impactados pelo movimento de Mercúrio. A semana será favorável para reorganizar a rotina, colocar pendências em dia e enxergar soluções para problemas que pareciam difíceis de resolver.

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Questões ligadas ao trabalho e às finanças podem exigir mais atenção, mas a tendência é que, ao revisar estratégias e evitar decisões precipitadas, o signo consiga transformar pequenos obstáculos em oportunidades de crescimento.

Sagitário

Para Sagitário, Mercúrio retrógrado pode representar uma mudança importante de perspectiva. Projetos ligados à carreira, viagens ou estudos talvez precisem de adaptações, mas isso não deve ser encarado como algo negativo.

Pelo contrário, as revisões feitas agora podem trazer resultados mais sólidos no futuro. A semana também favorece o aprendizado e o amadurecimento. Ter paciência para reorganizar planos será essencial para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Peixes

Piscianos poderão perceber uma sensibilidade ainda maior durante Mercúrio retrógrado. A intuição estará fortalecida, ajudando o signo a compreender melhor situações que antes pareciam confusas. Conversas importantes tendem a esclarecer mal-entendidos e fortalecer vínculos afetivos.

Também será um bom momento para olhar com mais carinho para os próprios sentimentos e deixar para trás situações que já não fazem sentido. A energia da semana favorece o autoconhecimento e a renovação emocional.

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Aquário

Aquário pode viver uma semana marcada por mudanças positivas e pela retomada de projetos que estavam parados.

Ideias antigas poderão ganhar uma nova perspectiva, abrindo espaço para soluções criativas e oportunidades inesperadas na vida profissional.

Apesar de alguns imprevistos, o período favorece a inovação e o planejamento. Aproveitar esse momento para revisar metas e reorganizar prioridades poderá fazer toda a diferença nas próximas semanas.

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