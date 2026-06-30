Julho de tirar o fôlego será vivido por 4 signos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alinhamento surpresa entre Mercúrio, Sol e Urano traz propostas inesperadas, lucros rápidos e soluções de última hora para dois signos; veja.

Clique aqui e escute a matéria

Se a primeira metade de 2026 foi marcada por testes de paciência, rotinas arrastadas e a sensação de que você estava apenas ensaiando para a vida real, o universo tem um aviso: a contagem regressiva terminou.

O mês de julho chega com a força de um tsunami cósmico, pronto para chacoalhar as estruturas e acelerar os ponteiros do destino de forma avassaladora.

A partir deste 1º de julho de 2026, o céu se organiza em uma das configurações mais intensas e dinâmicas do ano.

O Sol e Mercúrio incendeiam o signo de Leão, trazendo paixão, coragem e o desejo de brilhar. Ao mesmo tempo, Marte ativa a força máxima de conquista e Urano traz reviravoltas imprevisíveis. Na astrologia de alta performance, este cenário cria uma atmosfera de "tudo ou nada".

Para quatro signos do zodíaco, julho será um mês de tirar o fôlego, repleto de grandes decisões, paixões intensas e viradas profissionais definitivas.

Descubra se o seu signo está na rota dessa montanha-russa de emoções e conquistas:

1. Leão: o protagonista do mês e a explosão de poder



Não haveria como começar essa lista de outra forma. Com o Sol e Mercúrio brilhando intensamente no seu próprio signo, você é o comandante oficial dessa energia. Aquela sensação de estar nos bastidores ou de segurar os seus desejos para não incomodar os outros evapora completamente.

O ritmo de tirar o fôlego: Julho será uma sucessão rápida de acontecimentos na sua vida. Na carreira, prepare-se para assumir cargos de liderança, receber propostas irrecusáveis ou dar início àquele negócio próprio que mudará o seu patamar financeiro.

No amor, o seu magnetismo estará irresistível, atraindo olhares e definindo rumos. O ritmo será frenético, e você precisará de foco para gerenciar tantas oportunidades batendo à sua porta ao mesmo tempo. É a sua hora de reinar.

2. Escorpião: a grande virada profissional e a quebra de amarras



Para você, o ritmo acelerado de julho vai mirar diretamente no topo da sua montanha russa: a sua carreira e imagem pública. O céu vai exigir que você saia da sua zona de conforto e mostre ao mundo a extensão do seu poder estratégico.

O ritmo de tirar o fôlego: Sabe aqueles projetos que pareciam travados por burocracias ou por falta de verba? Eles vão deslanchar de uma hora para a outra.

Uma reviravolta no ambiente de trabalho — que pode incluir a saída de um concorrente ou uma mudança na diretoria — vai abrir a vaga que você tanto cobiçava. Você será convocado a assumir grandes responsabilidades e o seu nome circulará entre pessoas influentes.

Julho vai exigir noites bem dormidas, porque os dias serão de pura adrenalina nos negócios.

3. Touro: a revolução na vida pessoal e o fim da estagnação



Você é um signo que ama a estabilidade e o controle, mas o universo decidiu que a sua zona de conforto já estava ficando pequena demais para o seu potencial. Urano, em tensão com os planetas em Leão, vai chacoalhar a sua base familiar e financeira.

O ritmo de tirar o fôlego: Mudanças inesperadas de endereço, reformas de última hora ou a oportunidade de fechar um grande negócio imobiliário vão ditar o ritmo dos seus dias.

No bolso, prepare-se para uma montanha-russa: ao mesmo tempo em que surgem gastos imprevistos, o céu abre portas para ganhos conscientes e lucros rápidos através de novas parcerias.

Julho vai te ensinar a arte de improvisar e, ao final do mês, você olhará para trás e perceberá que evoluiu mais em 30 dias do que em um ano inteiro.

4. Aquário: paixões intensas e o ultimato nos relacionamentos



Como Leão é o seu oposto complementar, toda essa movimentação de fogo no céu vai incendiar diretamente a sua área de parcerias, contratos e relacionamentos amorosos. O clima de "tanto faz" ou de frieza emocional deixa de existir na sua vida.

O ritmo de tirar o fôlego: Se você está solteiro, um encontro avassalador e totalmente fora dos seus padrões promete mexer com as suas estruturas e acelerar os seus batimentos cardíacos logo na primeira quinzena.

Se já está comprometido, o mês trará decisões definitivas: ou a relação dá um passo sério rumo ao futuro (como um casamento ou mudança de país), ou se encerra de vez para dar espaço ao novo. Nos negócios, sociedades lucrativas vão exigir assinaturas rápidas. Você não terá tempo para a dúvida.