Golpe relâmpago de sorte chega para 2 signos entre 01/07 e 15/07
Alinhamento surpresa entre Mercúrio, Sol e Urano traz propostas inesperadas, lucros rápidos e soluções de última hora para dois signos; veja.
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Se você passou as últimas semanas sentindo que a sua rotina estava travada, cansativa ou que a sorte simplesmente havia esquecido o seu endereço, o início de julho promete mudar o rumo das coisas em um piscar de olhos. Prepare-se para uma reviravolta daquelas que acontecem quando a gente menos espera.
Entre esta quarta-feira, 1º de julho, e o dia 15 de julho de 2026, o planeta Urano (o senhor dos imprevistos e das surpresas) faz um aspecto de altíssima velocidade com o Sol e o comunicativo Mercúrio no signo de Leão.
Na astrologia de alta performance, essa configuração é conhecida como o "gatilho da oportunidade instantânea". Não se trata de uma construção lenta; é um golpe relâmpago de sorte que chega para mudar a realidade de dois signos do zodíaco na primeira quinzena do mês.
Descubra se o seu signo está na rota desse raio de prosperidade e boas notícias:
1. Leão: a surpresa que destrava os seus planos
Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu signo, você já está no centro das atenções, mas o toque elétrico de Urano vai trazer algo completamente fora do roteiro. Sabe aquele projeto que você achava que só daria frutos no final do ano ou aquela conversa que parecia esquecida? Tudo vai acelerar.
O golpe de sorte: Entre os dias 1º e 15, uma proposta inesperada ou um contato surpresa de alguém influente vai mudar os seus planos profissionais.
Pode ser um convite para assumir uma vaga de última hora, a liberação repentina de uma verba que você precisava ou uma ideia genial que vai estalar na sua mente e virar lucro rápido. O universo pede que você seja rápido para responder: a oportunidade vai passar como um raio, e quem tiver reflexo assume o topo.
2. Gêmeos: a resposta surpresa e o alívio financeiro
O geminiano tem uma mente ágil, e essa velocidade será a sua maior aliada na primeira quinzena de julho. Urano vai quebrar a monotonia da sua área de recursos e comunicações de forma avassaladora.
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O golpe de sorte: Um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ou um telefonema inesperado trará a solução para um problema que vinha tirando o seu sono.
Pode ser a notícia de que um dinheiro que estavam te devendo será pago antes do prazo, a aprovação surpresa de um contrato ou uma coincidência incrível que te coloca no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa para fechar um negócio.
A sua intuição estará afiadíssima. Confie nos seus palpites e não ignore os "acasos" dos próximos dias.