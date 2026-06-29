Ouro, prata e bronze espera 5 signos a partir de 01/07
Sol, Mercúrio e Marte ativam Leão e trazem grandes viradas financeiras, promoções e reconhecimento merecido para cinco signos; veja.
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Esqueça o pódio olímpico tradicional. Na astrologia de alta performance, a virada de mês vai entregar medalhas cósmicas de reconhecimento, prosperidade e sorte para quem passou o primeiro semestre ralando nos bastidores.
A partir deste sábado, 1º de julho de 2026, o céu se organiza em uma das configurações mais competitivas e recompensadoras do ano.
Com o Sol e Mercúrio brilhando no ambicioso signo de Leão e Marte ativando a sua força máxima de conquista, o universo preparou uma verdadeira premiação de mérito. Para cinco signos do zodíaco, o início de julho reserva o pódio do sucesso: ouro, prata e bronze estão à espera.
Descubra em qual posição o seu signo vai estacionar a partir do dia primeiro:
1. Leão: o campeão supremo do zodíaco
Você passou por meses segurando a barra, resolvendo pendências burocráticas e guardando a sua luz para não incomodar os outros. Pois bem, a medalha de ouro é sua por direito de consciência.
A recompensa: A partir de 1º de julho, com a energia cósmica concentrada no seu signo, você assume o topo do comando.
O pódio de ouro traz para a sua vida o destravamento financeiro que você tanto buscou, promoções de cargo e um magnetismo pessoal que vai deixar a concorrência no chinelo. As portas vão se abrir sem que você precise bater.
2. Touro: a colheita material e o bônus financeiro
A sua medalha de ouro vem direto para a sua conta bancária. Você jogou o jogo da paciência e da estratégia nos últimos meses e agora o universo vai pagar os dividendos.
A recompensa: Ganhos inesperados, fechamento de grandes contratos ou a venda vantajosa de um bem vão marcar o seu início de mês. A estabilidade material que você tanto preza volta com força total, coroando o seu esforço com o verdadeiro conforto que você merece.
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3. Aquário: o mestre das conexões e das grandes propostas
Você não joga sozinho e a sua medalha de prata vem através do respeito e da validação que você conquistará no mercado de trabalho ou no seu círculo social.
A recompensa: O céu ativa a sua área de parcerias e traz pessoas influentes dispostas a investir nas suas ideias. Você receberá propostas de sociedades lucrativas ou um convite para liderar projetos de grande visibilidade. O respeito intelectual que você tanto buscou finalmente se consolida.
4. Escorpião: o destaque profissional e a vitória no jogo do poder
Você aguentou o clima pesado nos bastidores da carreira e não se deixou abater pelas intrigas. A sua medalha de prata é o reconhecimento público da sua competência inquestionável.
A recompensa: Superiores e clientes influentes vão colocar um holofote sobre as suas entregas. Um projeto autoral seu ganhará destaque, calando a boca de quem duvidou do seu potencial e garantindo uma nova reputação de sucesso para o seu segundo semestre.
5. Gêmeos: a mente blindada e o golpe de sorte
O seu pódio de bronze tem gosto de vitória, porque significa o fim de um ciclo de incertezas, nós na garganta e ansiedade acumulada nas últimas semanas.
A recompensa: Uma resposta muito aguardada chega trazendo alívio, e um imprevisto de última hora vai mudar a sua rota para te colocar cara a cara com uma oportunidade de ouro. Você recupera a leveza, resolve pendências com facilidade e vê a sorte voltar a jogar no seu time.