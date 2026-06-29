Mercúrio Retrógrado começa hoje; 4 signos devem redobrar a atenção
Mercúrio Retrógrado começou e 4 signos podem enfrentar desafios inesperados! Veja quem deve redobrar a atenção para evitar problemas e imprevistos!
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Mercúrio Retrógrado começa hoje e volta a despertar a curiosidade de quem acompanha astrologia.
Conhecido por ser associado a revisões, atrasos, mal-entendidos e mudanças de planos, o fenômeno costuma marcar períodos em que a comunicação exige mais cuidado e a rotina pode parecer um pouco mais imprevisível.
Na astrologia, Mercúrio rege a comunicação, os estudos, os contratos, as viagens e a tecnologia. Durante o movimento retrógrado, a recomendação é agir com mais atenção aos detalhes e evitar decisões precipitadas.
Embora todos os signos possam sentir os efeitos deste trânsito, quatro deles tendem a precisar de cautela redobrada nas próximas semanas.
4 signos que devem tomar mais cuidado durante Mercúrio Retrógrado
Gêmeos
Como Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, os geminianos podem sentir esse período com mais intensidade.
Conversas confusas, mudanças de agenda e dificuldades para alinhar expectativas podem surgir com mais frequência. A dica é revisar mensagens antes de enviar e evitar assumir compromissos sem confirmar todos os detalhes.
Virgem
Virginianos também entram na lista dos mais impactados. A tendência é de maior preocupação com organização, trabalho e rotina, o que pode gerar estresse quando algo sai do planejado.
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O momento pede flexibilidade e paciência diante de atrasos ou imprevistos.
Sagitário
Para Sagitário, Mercúrio Retrógrado pode trazer revisões de planos, viagens e projetos de longo prazo. Situações que pareciam definidas podem precisar de ajustes.
Antes de tomar decisões importantes, vale analisar tudo com calma e evitar agir apenas por impulso.
Peixes
Piscianos podem sentir maior sensibilidade emocional durante o trânsito. Mal-entendidos em relacionamentos e expectativas desencontradas tendem a exigir mais diálogo e clareza.
A recomendação é evitar conclusões precipitadas e buscar conversas francas.
O que fazer durante Mercúrio Retrógrado?
Mesmo para quem não acredita totalmente em astrologia, algumas atitudes podem ajudar a atravessar o período com mais tranquilidade:
- Revisar documentos e contratos;
- Confirmar horários e compromissos;
- Fazer backup de arquivos importantes;
- Evitar discussões impulsivas;
- Dar atenção extra à comunicação.
Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?