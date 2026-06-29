Lua de Morango será visível no Brasil hoje (29); veja o melhor horário para observar

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A Lua de Morango poderá ser vista no Brasil hoje! Descubra o melhor horário para observar o fenômeno e não perca esse espetáculo no céu desta noite!

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Os apaixonados por astronomia terão um espetáculo especial para acompanhar nesta segunda-feira (29).

A Lua de Morango, nome dado à Lua Cheia de junho, poderá ser observada em diversas regiões do Brasil, proporcionando um belo cenário logo após o pôr do sol.

Apesar do nome curioso, o fenômeno não faz com que a Lua fique rosa ou vermelha. A denominação tem origem em tradições indígenas da América do Norte e está relacionada ao período de colheita dos morangos silvestres no Hemisfério Norte.

Ainda assim, quando surge próxima ao horizonte, a Lua pode apresentar tons amarelados, alaranjados ou dourados devido aos efeitos da atmosfera terrestre.

Qual é o melhor horário para observar?

A Lua de Morango atinge seu ápice de iluminação às 20h57 (horário de Brasília). No entanto, o melhor momento para observá-la será logo após o pôr do sol, quando ela começa a surgir no horizonte. No Grande Recife, por exemplo, o horário mais indicado é entre 17h30 e 18h.

Nesse período, a Lua nasce no horizonte leste e pode aparentar uma tonalidade alaranjada ou avermelhada, efeito causado pela atmosfera terrestre, que também faz com que ela pareça maior do que realmente é, um fenômeno conhecido como ilusão da Lua.

Mesmo após esse horário, o satélite continuará visível durante toda a noite, mas sua coloração tende a ficar mais clara à medida que sobe no céu.

Como observar a Lua de Morango?

A observação pode ser feita a olho nu, sem necessidade de equipamentos especiais. Para ter uma experiência ainda melhor:

Procure um local com pouca iluminação artificial;

Dê preferência a áreas abertas, como praias, parques ou mirantes;

Observe o horizonte leste logo após o anoitecer;

Se possível, utilize binóculos ou telescópios para visualizar mais detalhes da superfície lunar.

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A Lua vai ficar rosa?

Não. Apesar do nome "Lua de Morango", o satélite não muda naturalmente de cor. Em alguns momentos, principalmente quando está próxima ao horizonte, ela pode parecer alaranjada ou dourada.

Esse efeito ocorre porque a luz da Lua atravessa uma camada maior da atmosfera terrestre, espalhando parte da luz azul e deixando predominarem tons mais quentes.

É possível ver a Lua de Morango em todo o Brasil?

Sim. Se as condições climáticas estiverem favoráveis, a Lua de Morango poderá ser observada em praticamente todo o território brasileiro.

A principal limitação é a presença de nuvens, chuva ou neblina, que podem dificultar a visualização do fenômeno.



Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?

