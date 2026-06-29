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Celeuma se instaura na vida de 3 signos nos próximos dias

Tensão explosiva entre Mercúrio e Urano provoca mal-entendidos, quebra de contratos e discussões acaloradas para três signos; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/06/2026 às 23:19
Imagem de uma roda dourada de signos
Imagem de uma roda dourada de signos - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Se você andava achando a vida um pouco monótona ou previsível demais, prepare-se: o roteiro do céu está prestes a ganhar contornos de novela das nove. Uma reviravolta astrológica promete sacudir as estruturas e tirar muita gente da zona de conforto com intensidade máxima.

Nos próximos dias, entre o final de junho e a primeira semana de julho de 2026, o planeta Mercúrio no orgulhoso signo de Leão faz um aspecto de extrema tensão (quadratura) com o imprevisível Urano em Touro.

Na astrologia comportamental, essa configuração é o estopim perfeito para que uma celeuma — ou seja, uma grande confusão, debate caloroso ou polêmica — se instaure na vida de três signos do zodíaco.

Segredos guardados, divergências de valores e mal-entendidos bobos podem virar tempestades em copos d'água.

Descubra se o seu signo está na rota desse turbilhão e como se blindar:

1. Leão: o centro do debate e o teste do orgulho

Com Mercúrio recém-chegado ao seu signo batendo de frente com Urano, a sua palavra terá o peso de uma tonelada nos próximos dias. O problema é que o seu jeito firme e cheio de si pode ser facilmente interpretado como arrogância ou autoritarismo por quem está ao seu redor.

A celeuma: Uma opinião sua no ambiente de trabalho ou um posicionamento mais incisivo na vida pessoal vai acender o pavio de uma grande discussão.

Pessoas que discordam do seu direcionamento vão se unir para peitar as suas decisões. O desafio será manter a cabeça fria e não deixar que o orgulho te faça entrar em uma guerra de egos que só vai te desgastar publicamente.

2. Touro: o choque de realidade e a quebra da rotina

Você detesta surpresas e faz de tudo para manter a sua vida financeira e pessoal sob controle. No entanto, Urano está bagunçando o seu território e o aspecto tenso da semana vai mirar diretamente na sua zona de segurança.

A celeuma: Uma mudança repentina de planos, uma cobrança inesperada ou uma fofoca familiar de bastidores vai estourar no seu colo, exigindo jogo de cintura rápida — algo que você odeia ter que improvisar.

Pode haver um bate-boca por motivos financeiros ou por divergência de valores com alguém muito próximo. Não tente bater o pé por pura teimosia; aceite que o cenário mudou para não aumentar o barulho da confusão.

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3. Escorpião: o vulcão corporativo e os jogos de poder

Você é o mestre em observar tudo em silêncio, mas o céu dos próximos dias vai jogar um holofote exatamente naquilo que você tentava resolver nos bastidores da sua carreira ou vida pública.

A celeuma: O clima no trabalho promete ferver. Alianças frágeis podem se romper e o vazamento de uma informação confidencial ou um comentário distorcido de corredor criará uma intriga generalizada na equipe.

Há o risco de tentarem te puxar para o centro de uma discussão que não é sua. Use o seu faro estratégico: recolha os seus aliados, feche a boca e assista ao circo pegar fogo de longe, sem se queimar.

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