Brilho máximo: 3 signos ganham os holofotes a partir de 30/06
Entrada de Mercúrio em Leão ativa magnetismo imbatível, traz sucesso na carreira e reconhecimento público para três signos; veja a lista.
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Se você passou o primeiro semestre de 2026 trabalhando nos bastidores, sentindo que o seu esforço era invisível ou que a sua luz estava meio apagada pela correria do dia a dia, prepare-se para o início de uma reviravolta monumental.
O universo cansou de ver você na plateia e organizou o céu para te empurrar direto para o palco principal.
A partir desta terça-feira, 30 de junho de 2026, o planeta Mercúrio (governante da mente e da expressão) ingressa oficialmente no signo de Leão, o rei do magnetismo e do palco zodiacal.
Na astrologia comportamental, essa transição funciona como um verdadeiro holofote cósmico: a nossa comunicação ganha autoridade, o carisma duplica e fica praticamente impossível passar batido pelos lugares.
Para três signos do zodíaco, esse movimento marca o início de uma fase de extrema visibilidade, poder e aplausos.
Descubra se chegou a sua hora de brilhar e assumir o protagonismo:
1. Leão: o dono do show e o retorno triunfal da autoconfiança
Não teria como ser diferente. Com a entrada de Mercúrio no seu próprio signo, se juntando à energia de renovação que já se desenha para o seu mês, a sensação de apagamento ou dúvida que te rondou nas últimas semanas evapora.
O foco do holofote: A partir do dia 30, você será o centro das atenções por onde passar. No trabalho, suas ideias serão ouvidas com respeito e admiradas pela liderança.
Nas redes sociais ou no círculo social, o seu poder de atração estará no topo. É o momento perfeito para apresentar projetos, pedir aquela promoção, mudar o visual ou selar parcerias importantes. O mundo quer te ouvir, então suba no palco sem pedir desculpas.
2. Aquário: destaque nas parcerias e o respeito dos rivais
Como Leão é o seu signo oposto complementar, a entrada de Mercúrio nessa área ilumina diretamente o seu setor de relacionamentos, sociedades e público. Se você estava tentando fechar contratos ou se fazer entender por parceiros de negócios, o cenário muda agora.
O foco do holofote: O universo vai colocar você cara a cara com pessoas influentes e de grande poder de decisão. A sua inteligência visionária, que antes parecia incompreendida, será vista como genial. Parcerias de grande porte podem surgir e o seu nome será citado como referência no mercado.
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Até mesmo aquela concorrência direta na carreira vai ter que recuar e aplaudir a sua competência técnica. Você conquistará o respeito que sempre mereceu.
3. Escorpião: visibilidade máxima na carreira e o topo do comando
Mercúrio em Leão vai iluminar o ponto mais alto do seu mapa astral: a sua casa do sucesso profissional, da imagem pública e da reputação. A sua postura reservada e estratégica ganhará um toque de magnetismo que chamará a atenção de quem realmente importa nos negócios.
O foco do holofote: Se você estava esperando o momento certo para lançar um produto, assumir a liderança de um projeto ou mudar de cargo, a hora é agora. Superiores e clientes estarão de olho em cada passo seu, prontos para validar a sua entrega.
O trabalho duro que você fez em silêncio nos últimos meses será exposto em grande estilo, trazendo elogios públicos e abrindo caminhos para uma expansão financeira sólida.