Acordo importante favorece 2 signos entre 01/07 e 10/07

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Aliança poderosa entre Mercúrio e Saturno destrava contratos, consolida parcerias lucrativas e traz estabilidade financeira; veja a lista.

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Se você passou as últimas semanas lidando com impasses burocráticos, contratos que não saíam do papel ou negociações arrastadas que pareciam não chegar a lugar nenhum, pode começar a comemorar. O céu do início de julho vai trazer a caneta e o papel para você assinar a sua virada de jogo.

Entre os dias 1º e 10 de julho de 2026, o planeta Mercúrio (senhor dos acordos e transações), transitando pelo estratégico signo de Leão, faz um aspecto de alta cooperação com o estruturado Saturno. Na astrologia de negócios, essa aliança representa estabilidade, compromisso de longo prazo e segurança material.

Para dois signos do zodíaco, esse período será marcado por um acordo importante que vai abrir portas e trazer alívio financeiro.

Descubra se o seu signo está prestes a fechar a parceria da sua vida:

1. Touro: o fechamento de contratos e o fim da insegurança



O taurino preza pela segurança financeira mais do que qualquer outro signo, e as oscilações dos últimos meses tiraram o seu sono. Pois bem, a recompensa pela sua paciência está batendo à porta.

O acordo de sucesso: Entre os dias 1º e 10 de julho, as portas vão se abrir para um aperto de mão definitivo.

Pode ser a assinatura de um contrato de prestação de serviços de longo prazo, a venda ou compra vantajosa de um imóvel, ou a aprovação de uma linha de crédito que você buscava há tempos.

Esse acordo trará bases muito sólidas para o seu bolso, garantindo que você respire aliviado pelos próximos meses. Releia os termos com atenção, mas não tenha medo de assinar.

2. Aquário: alianças poderosas e sociedades lucrativas



Como Mercúrio ilumina a sua área de parcerias, o foco da sua semana será o entendimento mútuo. Se você estava enfrentando ruídos de comunicação com sócios, chefes ou clientes, o clima pesado se desfaz por completo.

O acordo de sucesso: Você será convocado para selar uma aliança estratégica que tem tudo para alavancar a sua carreira. Um investidor pode se interessar pelo seu projeto, um cliente de grande porte vai aceitar a sua proposta ou você fechará uma sociedade com alguém cuja competência complementa a sua.

Esse acordo trará o respeito intelectual que você tanto busca e, claro, um retorno financeiro excelente. O seu poder de negociação estará imbatível.