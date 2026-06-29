Acordo importante favorece 2 signos entre 01/07 e 10/07
Aliança poderosa entre Mercúrio e Saturno destrava contratos, consolida parcerias lucrativas e traz estabilidade financeira; veja a lista.
Clique aqui e escute a matéria
Se você passou as últimas semanas lidando com impasses burocráticos, contratos que não saíam do papel ou negociações arrastadas que pareciam não chegar a lugar nenhum, pode começar a comemorar. O céu do início de julho vai trazer a caneta e o papel para você assinar a sua virada de jogo.
Entre os dias 1º e 10 de julho de 2026, o planeta Mercúrio (senhor dos acordos e transações), transitando pelo estratégico signo de Leão, faz um aspecto de alta cooperação com o estruturado Saturno. Na astrologia de negócios, essa aliança representa estabilidade, compromisso de longo prazo e segurança material.
Para dois signos do zodíaco, esse período será marcado por um acordo importante que vai abrir portas e trazer alívio financeiro.
Descubra se o seu signo está prestes a fechar a parceria da sua vida:
1. Touro: o fechamento de contratos e o fim da insegurança
O taurino preza pela segurança financeira mais do que qualquer outro signo, e as oscilações dos últimos meses tiraram o seu sono. Pois bem, a recompensa pela sua paciência está batendo à porta.
O acordo de sucesso: Entre os dias 1º e 10 de julho, as portas vão se abrir para um aperto de mão definitivo.
Pode ser a assinatura de um contrato de prestação de serviços de longo prazo, a venda ou compra vantajosa de um imóvel, ou a aprovação de uma linha de crédito que você buscava há tempos.
Esse acordo trará bases muito sólidas para o seu bolso, garantindo que você respire aliviado pelos próximos meses. Releia os termos com atenção, mas não tenha medo de assinar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Aquário: alianças poderosas e sociedades lucrativas
Como Mercúrio ilumina a sua área de parcerias, o foco da sua semana será o entendimento mútuo. Se você estava enfrentando ruídos de comunicação com sócios, chefes ou clientes, o clima pesado se desfaz por completo.
O acordo de sucesso: Você será convocado para selar uma aliança estratégica que tem tudo para alavancar a sua carreira. Um investidor pode se interessar pelo seu projeto, um cliente de grande porte vai aceitar a sua proposta ou você fechará uma sociedade com alguém cuja competência complementa a sua.
Esse acordo trará o respeito intelectual que você tanto busca e, claro, um retorno financeiro excelente. O seu poder de negociação estará imbatível.