fechar
Signo |

5 signos devem ter cuidado redobrado com fofocas entre 30/06 e 10/07

Tensão entre Mercúrio e Urano pode vazar segredos, criar intrigas no trabalho e distorcer conversas; veja como proteger seu signo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/06/2026 às 20:02
Imagem de uma roda de signos do zod&iacute;aco
Imagem de uma roda de signos do zodíaco - Magnific

Clique aqui e escute a matéria

Sabe aquele comentário despretensioso no corredor do trabalho, o desabafo caloroso em um áudio de WhatsApp ou aquela "opinião sincera" sobre a vida de um amigo? Pois bem, o universo está prestes a ligar os microfones dos bastidores, e qualquer palavra dita fora de hora poderá se transformar em um telefone sem fio perigoso.

Entre esta terça-feira, 30 de junho, e o dia 10 de julho de 2026, o planeta Mercúrio (que rege a comunicação e a fofoca) transita pelo orgulhoso signo de Leão e faz uma quadratura exata com o imprevisível Urano.

Na astrologia comportamental, esse aspecto funciona como um verdadeiro vazamento de informações: segredos guardados a sete chaves vêm à tona, conversas privadas ganham prints e mal-entendidos bobos viram grandes escândalos.

Para cinco signos do zodíaco, o cuidado com o que fala e com quem compartilha a sua vida deve ser redobrado para evitar dores de cabeça.

Descubra se o seu signo precisa acionar o "modo silencioso" nos próximos dias:

1. Gêmeos: o perigo do desabafo na hora errada

Como o seu signo é regido por Mercúrio, você sente os efeitos dessa turbulência imediatamente. O geminiano adora trocar informações e conversar, mas o céu da semana está propício para que as suas palavras sejam distorcidas por pessoas mal-intencionadas.

O alerta: Evite fazer comentários ou piadas sobre colegas de trabalho ou familiares nos próximos dias. Aquele "segredo" que você contar para alguém de confiança pode vazar e chegar distorcido aos ouvidos da pessoa envolvida.

Se precisar desabafar, use um diário ou guarde para si. Em boca fechada não entra print.

2. Leão: o orgulho exposto e os comentários de bastidores

Mercúrio está no seu signo, o que te deixa ainda mais comunicativo e expressivo. O problema é que a tensão com Urano indica que a sua autoconfiança pode ser interpretada como arrogância, atraindo olhares invejosos e fofocas pelas costas.

O alerta: Não exponha os seus próximos passos profissionais ou financeiros para qualquer pessoa. Há gente ao seu redor colhendo informações para criar intrigas ou tentar minar a sua reputação diante de superiores. Seja discreto, brilhe em silêncio e evite se envolver em discussões que não te dizem respeito.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A MAIOR CONQUISTA DE CADA SIGNO EM 2026

3. Escorpião: segredos profissionais e jogos de poder

Você é um signo naturalmente reservado, mas o aspecto tenso da semana atua diretamente na sua área da carreira e da imagem pública. O clima no ambiente de trabalho pode ficar pesado, com pessoas tentando criar intrigas para desestabilizar quem está se destacando.

O alerta: Fique longe das rodinhas de fofoca no café ou dos grupos paralelos de mensagens. Se alguém vier te contar um segredo corporativo ou falar mal do chefe, mude de assunto.

A sua proximidade com quem faz fofoca pode fazer com que você leve a culpa por um mal-entendido que você nem criou. Proteja o seu crachá.

4. Touro: intrigas familiares e cobranças do passado

A quadratura de Mercúrio afeta diretamente a sua área familiar e a sua intimidade. Sabe aquela velha história de parente que se mete onde não é chamado ou que distorce uma decisão sua sobre a sua própria vida? É exatamente isso que o céu pode ativar.

O alerta: Evite expor os seus planos de mudança, compras ou problemas de relacionamento com o seu clã familiar nestes dez dias. Um comentário boba pode virar motivo de debate no almoço de domingo ou gerar cobranças desnecessárias. Mantenha a sua vida privada entre quatro paredes.

Leia Também

5. Aquário: mal-entendidos nas parcerias e no romance

Como Leão é o seu signo oposto complementar, Mercúrio ilumina o seu setor dos relacionamentos sérios e das sociedades. O risco aqui não é você fazer a fofoca, mas sim ser a vítima de fuxicos que tentam abalar as suas parcerias.

O alerta: Terceiras pessoas podem tentar plantar caraminholas na sua cabeça sobre o seu parceiro ou sócio, ou levar conversas distorcidas para eles.

Se ouvir qualquer boato, não tire conclusões precipitadas e não brigue por impulso. Vá direto à fonte, converse com clareza e quebre o telefone sem fio com a verdade dos fatos.

Leia também

Horóscopo do dia: previsão de hoje (29/06) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: previsão de hoje (29/06) para todos os signos do zodíaco
Maré de abundância: 6 signos entram em um período de crescimento entre hoje e amanhã
Signo

Maré de abundância: 6 signos entram em um período de crescimento entre hoje e amanhã

Compartilhe

Tags