5 signos devem ter cuidado redobrado com fofocas entre 30/06 e 10/07

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Tensão entre Mercúrio e Urano pode vazar segredos, criar intrigas no trabalho e distorcer conversas; veja como proteger seu signo.

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Sabe aquele comentário despretensioso no corredor do trabalho, o desabafo caloroso em um áudio de WhatsApp ou aquela "opinião sincera" sobre a vida de um amigo? Pois bem, o universo está prestes a ligar os microfones dos bastidores, e qualquer palavra dita fora de hora poderá se transformar em um telefone sem fio perigoso.

Entre esta terça-feira, 30 de junho, e o dia 10 de julho de 2026, o planeta Mercúrio (que rege a comunicação e a fofoca) transita pelo orgulhoso signo de Leão e faz uma quadratura exata com o imprevisível Urano.

Na astrologia comportamental, esse aspecto funciona como um verdadeiro vazamento de informações: segredos guardados a sete chaves vêm à tona, conversas privadas ganham prints e mal-entendidos bobos viram grandes escândalos.

Para cinco signos do zodíaco, o cuidado com o que fala e com quem compartilha a sua vida deve ser redobrado para evitar dores de cabeça.

Descubra se o seu signo precisa acionar o "modo silencioso" nos próximos dias:

1. Gêmeos: o perigo do desabafo na hora errada



Como o seu signo é regido por Mercúrio, você sente os efeitos dessa turbulência imediatamente. O geminiano adora trocar informações e conversar, mas o céu da semana está propício para que as suas palavras sejam distorcidas por pessoas mal-intencionadas.

O alerta: Evite fazer comentários ou piadas sobre colegas de trabalho ou familiares nos próximos dias. Aquele "segredo" que você contar para alguém de confiança pode vazar e chegar distorcido aos ouvidos da pessoa envolvida.

Se precisar desabafar, use um diário ou guarde para si. Em boca fechada não entra print.

2. Leão: o orgulho exposto e os comentários de bastidores



Mercúrio está no seu signo, o que te deixa ainda mais comunicativo e expressivo. O problema é que a tensão com Urano indica que a sua autoconfiança pode ser interpretada como arrogância, atraindo olhares invejosos e fofocas pelas costas.

O alerta: Não exponha os seus próximos passos profissionais ou financeiros para qualquer pessoa. Há gente ao seu redor colhendo informações para criar intrigas ou tentar minar a sua reputação diante de superiores. Seja discreto, brilhe em silêncio e evite se envolver em discussões que não te dizem respeito.

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3. Escorpião: segredos profissionais e jogos de poder



Você é um signo naturalmente reservado, mas o aspecto tenso da semana atua diretamente na sua área da carreira e da imagem pública. O clima no ambiente de trabalho pode ficar pesado, com pessoas tentando criar intrigas para desestabilizar quem está se destacando.

O alerta: Fique longe das rodinhas de fofoca no café ou dos grupos paralelos de mensagens. Se alguém vier te contar um segredo corporativo ou falar mal do chefe, mude de assunto.

A sua proximidade com quem faz fofoca pode fazer com que você leve a culpa por um mal-entendido que você nem criou. Proteja o seu crachá.

4. Touro: intrigas familiares e cobranças do passado



A quadratura de Mercúrio afeta diretamente a sua área familiar e a sua intimidade. Sabe aquela velha história de parente que se mete onde não é chamado ou que distorce uma decisão sua sobre a sua própria vida? É exatamente isso que o céu pode ativar.

O alerta: Evite expor os seus planos de mudança, compras ou problemas de relacionamento com o seu clã familiar nestes dez dias. Um comentário boba pode virar motivo de debate no almoço de domingo ou gerar cobranças desnecessárias. Mantenha a sua vida privada entre quatro paredes.

5. Aquário: mal-entendidos nas parcerias e no romance



Como Leão é o seu signo oposto complementar, Mercúrio ilumina o seu setor dos relacionamentos sérios e das sociedades. O risco aqui não é você fazer a fofoca, mas sim ser a vítima de fuxicos que tentam abalar as suas parcerias.

O alerta: Terceiras pessoas podem tentar plantar caraminholas na sua cabeça sobre o seu parceiro ou sócio, ou levar conversas distorcidas para eles.

Se ouvir qualquer boato, não tire conclusões precipitadas e não brigue por impulso. Vá direto à fonte, converse com clareza e quebre o telefone sem fio com a verdade dos fatos.