22 famosos do signo de Gêmeos (21/05 a 20/06)

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De atores e cantores a modelos e apresentadores, veja quais celebridades nasceram entre 21 de maio e 20 de junho, período correspondente ao signo

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Comunicativos, curiosos e versáteis, os geminianos costumam ser associados à facilidade para aprender, se adaptar a diferentes situações e conquistar as pessoas por meio da conversa.

Regido por Mercúrio, o signo de Gêmeos é frequentemente ligado à criatividade, ao dinamismo e ao gosto por novas experiências.

Não é por acaso que tantas personalidades conhecidas da música, da televisão, do cinema e da moda nasceram nesse período. Confira 22 famosos do signo de Gêmeos.

1. Maisa Silva (22 de maio)

Atriz, apresentadora e influenciadora digital, Maisa iniciou a carreira ainda criança e se tornou um dos principais nomes da nova geração da televisão brasileira.

2. Ivete Sangalo (27 de maio)

Uma das maiores artistas da música brasileira, Ivete Sangalo acumula sucessos, prêmios e uma legião de fãs ao longo de décadas de carreira.

3. Giovanna Lancellotti (21 de maio)

Atriz conhecida por novelas e séries de sucesso, Giovanna Lancellotti também é destaque nas redes sociais.

4. José Loreto (27 de maio)

O ator conquistou espaço na televisão brasileira com personagens marcantes em novelas e produções de streaming.

5. Tiago Leifert (22 de maio)

Jornalista e apresentador, Tiago Leifert ganhou reconhecimento por comandar programas esportivos e de entretenimento.

6. Gretchen (29 de maio)

Cantora, dançarina e personalidade da internet, Gretchen continua sendo um dos nomes mais populares da cultura pop brasileira.

7. Camila Pitanga (14 de junho)

Atriz premiada, Camila Pitanga construiu uma carreira sólida na televisão, no cinema e no teatro.

8. Caio Blat (2 de junho)

Com uma trajetória marcada por papéis de destaque, Caio Blat é um dos atores mais respeitados da dramaturgia nacional.

9. Sophia Abrahão (25 de maio)

Atriz, cantora e apresentadora, Sophia Abrahão ficou conhecida por trabalhos na televisão e na música.

10. Yasmin Brunet (6 de junho)

Modelo e influenciadora, Yasmin Brunet atua no mercado da moda desde a adolescência.

11. Flávia Alessandra (7 de junho)

Com décadas de carreira, Flávia Alessandra é uma das atrizes mais conhecidas da televisão brasileira.

12. Angelina Jolie (4 de junho)

Atriz, diretora e produtora, Angelina Jolie é vencedora do Oscar e reconhecida por seu trabalho humanitário.

13. Tom Holland (1º de junho)

O ator britânico conquistou fama mundial ao interpretar o Homem-Aranha nos cinemas.

14. Nicole Kidman (20 de junho)

Vencedora do Oscar, Nicole Kidman é uma das atrizes mais premiadas e respeitadas de Hollywood.

15. Chris Evans (13 de junho)

Conhecido por interpretar o Capitão América, Chris Evans tornou-se um dos grandes nomes do cinema de ação.

16. Marilyn Monroe (1º de junho)

Ícone do cinema e da cultura pop, Marilyn Monroe permanece como uma das figuras mais lembradas da história de Hollywood.

17. Naomi Campbell (22 de maio)

Supermodelo britânica, Naomi Campbell revolucionou a indústria da moda e segue como referência mundial.

18. Natalie Portman (9 de junho)

Atriz vencedora do Oscar, Natalie Portman é reconhecida por sua versatilidade e talento em diferentes gêneros cinematográficos.

19. Kanye West (8 de junho)

Rapper, produtor musical e empresário, Kanye West é um dos artistas mais influentes da música contemporânea.

20. Lucy Hale (14 de junho)

A atriz e cantora norte-americana ficou conhecida mundialmente por sua atuação em séries de televisão.

21. Adriana Lima (12 de junho)

A modelo brasileira é um dos maiores nomes da moda internacional e fez história nas passarelas ao redor do mundo.

22. Bob Dylan (24 de maio)

Cantor, compositor e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan é considerado um dos artistas mais influentes da música mundial.

Quais são as principais características de Gêmeos

Na astrologia, quem nasce entre 21 de maio e 20 de junho costuma ser descrito como comunicativo, inteligente, curioso e adaptável.

Os geminianos também são conhecidos pelo raciocínio rápido, pela criatividade e pela facilidade para transitar entre diferentes assuntos e ambientes.

Independentemente das crenças astrológicas, é interessante notar como tantas personalidades marcantes da música, do cinema, da televisão, da moda e da comunicação compartilham o mesmo período de nascimento e deixaram sua marca em diferentes áreas.