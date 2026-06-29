22 famosos do signo de Câncer (21/06 a 22/07)

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De artistas premiados a atletas consagrados, confira quais celebridades nasceram entre 21 de junho e 22 de julho, período associado ao signo de Câncer

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Conhecido por sua sensibilidade, intuição e forte ligação com a família, o signo de Câncer reúne algumas das personalidades mais marcantes do entretenimento, da música, do esporte e da televisão.

Regido pela Lua, o quarto signo do zodíaco costuma ser associado à criatividade, ao cuidado com as pessoas e à determinação para alcançar seus objetivos.

Entre os cancerianos estão atores vencedores do Oscar, cantoras de sucesso mundial, atletas históricos e grandes nomes da cultura brasileira. Confira 22 famosos que nasceram sob o signo de Câncer.

1. Meryl Streep (22 de junho)

Considerada uma das maiores atrizes da história do cinema, Meryl Streep acumula dezenas de prêmios e interpretações memoráveis ao longo de sua carreira.

2. Ariana Grande (26 de junho)

Dona de uma das vozes mais reconhecidas do pop, Ariana Grande conquistou fãs no mundo todo com sucessos que lideraram as paradas musicais.

3. Lana Del Rey (21 de junho)

Com seu estilo melancólico e cinematográfico, Lana Del Rey tornou-se uma das artistas mais influentes da música alternativa contemporânea.

4. Margot Robbie (2 de julho)

A atriz australiana ganhou destaque em Hollywood por papéis marcantes e produções de grande sucesso nos últimos anos.

5. Tom Hanks (9 de julho)

Vencedor de dois Oscars, Tom Hanks é conhecido por interpretar personagens inesquecíveis em filmes que marcaram gerações.

6. Selena Gomez (22 de julho)

Cantora, atriz e empresária, Selena Gomez construiu uma carreira de destaque tanto na música quanto na televisão.

7. Gisele Bündchen (20 de julho)

A modelo brasileira é um dos maiores nomes da moda internacional e referência no universo fashion há décadas.

8. Marina Ruy Barbosa (30 de junho)

Atriz desde a infância, Marina Ruy Barbosa participou de diversas novelas de sucesso e também se consolidou como empresária e influenciadora.

9. Grazi Massafera (28 de junho)

Após ganhar projeção nacional, Grazi Massafera construiu uma sólida carreira como atriz em novelas e séries.

10. Wagner Moura (27 de junho)

Reconhecido internacionalmente, Wagner Moura coleciona atuações elogiadas no cinema e na televisão.

11. Lionel Messi (24 de junho)

Um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, Messi soma títulos históricos e inúmeros recordes ao longo da carreira.

12. Kevin Hart (6 de julho)

O humorista e ator norte-americano conquistou sucesso mundial com seus espetáculos de stand-up e filmes de comédia.

13. Fernanda Lima (25 de junho)

Apresentadora, atriz e modelo, Fernanda Lima tornou-se um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira.

14. Lilia Cabral (13 de julho)

Com uma carreira consolidada na dramaturgia, Lilia Cabral é reconhecida por personagens marcantes em novelas e séries.

15. Ingrid Guimarães (5 de julho)

Atriz e comediante, Ingrid Guimarães é um dos principais nomes do humor brasileiro.

16. Dira Paes (30 de junho)

Premiada por seu trabalho no cinema e na televisão, Dira Paes é uma das atrizes mais respeitadas do Brasil.

17. Luísa Sonza (18 de julho)

Cantora e compositora, Luísa Sonza tornou-se um dos principais nomes da música pop brasileira.

18. Gil do Vigor (14 de julho)

Economista e influenciador digital, Gil do Vigor conquistou enorme popularidade por seu carisma e autenticidade.

19. Raul Seixas (28 de junho)

Ícone do rock nacional, Raul Seixas deixou um legado que continua influenciando gerações de músicos e fãs.

20. Elza Soares (23 de junho)

Uma das maiores vozes da música brasileira, Elza Soares marcou a história com sua potência artística e trajetória inspiradora.

21. Joelma (22 de junho)

Cantora e dançarina, Joelma é conhecida pela energia nos palcos e pelos sucessos que atravessam gerações.

22. Marisa Monte (1º de julho)

Dona de uma carreira consagrada, Marisa Monte é referência da música popular brasileira e acumula sucessos desde a década de 1980.

O que costuma marcar os cancerianos

Segundo a astrologia, quem nasce entre 21 de junho e 22 de julho costuma apresentar características como empatia, lealdade, criatividade e forte conexão emocional com pessoas e lembranças.

Os cancerianos também são frequentemente associados à perseverança e ao cuidado com aqueles que fazem parte de seu círculo mais próximo.

Independentemente de acreditar ou não na influência dos astros, é curioso observar quantos nomes de destaque nasceram durante o período de Câncer e deixaram sua marca em diferentes áreas da cultura, do esporte e do entretenimento.