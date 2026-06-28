O céu vira o jogo e traz reconhecimento para 4 signos do zodíaco entre 29/06 e 29/07
Movimentação poderosa entre Sol, Mercúrio e Júpiter tira quatro signos da sombra, traz o respeito merecido e propostas de topo; veja.
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Se você passou os últimos meses trabalhando duro nos bastidores, sentindo que o seu esforço era invisível ou que outras pessoas levavam os créditos pelas suas ideias, prepare-se. O universo guardou o melhor para o segundo semestre e o tabuleiro astrológico está prestes a virar a seu favor.
Entre a próxima segunda-feira, 29 de junho, e o dia 29 de julho de 2026, o céu se organiza em uma das configurações mais justas e gratificantes do ano.
O Sol e o planeta Mercúrio transitam pelo imponente e expressivo signo de Leão, enquanto Vênus se alinha ao gigante da sorte, Júpiter. Na astrologia de carreira, esse movimento funciona como um "Holofote da Verdade": quem plantou competência e ética nos últimos tempos sairá da sombra.
Para quatro signos do zodíaco, o céu vira o jogo e traz o reconhecimento que eles sempre mereceram.
Descubra se chegou a sua hora de colher os aplausos e ver o jogo virar:
1. Touro: a aclamação do seu talento e o fim da desvalorização
O taurino é o mestre da constância, mas a sua paciência foi testada ao limite recentemente. Você pode ter aceitado sobrecarga de tarefas ou visto chefes ignorarem suas entregas impecáveis apenas para evitar conflitos no ambiente profissional.
A virada de jogo: O aspecto de ouro entre Vênus e Júpiter atua diretamente no seu setor do merecimento. Nas próximas semanas, uma liderança acima de você ou o mercado de trabalho vai notar o óbvio: a sua competência é rara.
O reconhecimento chega na forma mais prática possível — propostas de aumento salarial, bônus inesperados ou um convite para assumir uma posição de destaque. A sensação de invisibilidade dá lugar ao orgulho de ser disputado.
2. Leão: o brilho da liderança reconquistado com autoridade
Os últimos meses exigiram que você resolvesse burocracias exaustivas e lidasse com restrições que feriam o seu orgulho. Para um signo que nasceu para liderar, ficar preso em tarefas menores ou sem autonomia foi um verdadeiro teste de resiliência.
A virada de jogo: Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu signo a partir do final de junho, o seu magnetismo pessoal explode.
O universo vai te colocar no centro das atenções de forma triunfal. Se você der uma ideia em uma reunião, ela será aplaudida; se liderar um projeto, os resultados serão estrondosos.
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Você conquistará o respeito imediato de colegas e superiores, consolidando a sua autoridade. É o seu momento de reinar de cabeça erguida.
3. Escorpião: o destaque profissional e a vitória contra a concorrência
Você aguentou um período denso de cobranças silenciosas e jogos de bastidores na carreira. Parecia que o cenário estava travado ou que havia uma competição desleal ao seu redor tentando minar a sua autoconfiança.
A virada de jogo: O céu limpa a sua área do sucesso e do reconhecimento público. O trânsito de Leão expõe quem tem substância e quem só tem gogó — e você tem conteúdo de sobra.
Um projeto que você executou com maestria vai ganhar visibilidade e o reconhecimento virá em grande estilo. Você pode vencer uma concorrência direta por uma vaga, receber elogios públicos de pessoas influentes ou assinar um contrato que calará a boca de quem duvidou do seu potencial.
4. Aquário: o respeito nas parcerias e a validação das suas ideias
Por ser um signo visionário, muitas vezes você apresenta ideias que as pessoas demoram para entender. Nos últimos meses, você pode ter se sentido frustrado ao tentar inovar no trabalho ou nos negócios e receber apenas olhares de desconfiança ou resistência.
A virada de jogo: O jogo vira na área dos seus relacionamentos profissionais. Aquelas propostas ousadas que você fez no passado começarão a fazer sentido para os outros e serão validadas com urgência. Sócios, clientes ou superiores vão te procurar reconhecendo que você estava certo desde o início.
Essa fase traz o respeito intelectual que você tanto preza, abrindo portas para parcerias de grande porte e muito lucrativas.