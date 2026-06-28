Lua cheia de Morango vai mudar a vida de 3 signos nesta segunda

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A Lua Cheia de Morango chega nesta segunda com energia de transformação e pode mudar os rumos de 3 signos! Veja quem será mais impactado pelos astros!

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A Lua Cheia de Morango chega trazendo uma energia intensa de transformação, encerramento de ciclos e novas oportunidades.

Conhecida por marcar a Lua Cheia do mês de junho, ela desperta o interesse de quem acompanha a astrologia por simbolizar um momento de clareza, emoções à flor da pele e decisões importantes.

Nesta segunda-feira, a influência desse fenômeno pode ser sentida com ainda mais força por alguns signos do zodíaco.

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Segundo interpretações astrológicas, a fase favorece mudanças significativas, revelações e recomeços, principalmente para quem já vinha enfrentando situações de incerteza.

3 signos que podem viver uma verdadeira virada de chave

Sagitário

Os sagitarianos podem sentir um forte impulso para mudar os rumos da própria vida. Projetos que estavam parados tendem a ganhar movimento, enquanto oportunidades inesperadas podem surgir no trabalho ou nos estudos.

Também é um bom período para rever objetivos e investir em novos planos. A energia da Lua favorece decisões que tragam mais liberdade e crescimento.

O que pode acontecer:

Novas oportunidades profissionais;

Mudança de planos;

Reconhecimento por esforços recentes;

Recomeços importantes.

Peixes

Para Peixes, a Lua Cheia de Morango promete movimentar principalmente o lado emocional. Conversas importantes, reconciliações ou até encerramentos necessários podem acontecer ao longo da semana.

A intuição estará ainda mais aguçada, ajudando os piscianos a enxergar situações que antes pareciam confusas.

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O que pode acontecer:

Fortalecimento da vida afetiva;

Revelações importantes;

Maior clareza emocional;

Renovação de vínculos.

Escorpião

Escorpianos vivem um período de transformação, e a Lua Cheia tende a acelerar esse processo. Questões ligadas ao trabalho, às finanças ou à vida pessoal podem passar por mudanças positivas.

Embora algumas decisões exijam coragem, elas podem abrir espaço para uma fase mais estável e promissora.

O que pode acontecer:

Encerramento de ciclos antigos;

Novas oportunidades financeiras;

Crescimento pessoal;

Mudanças de perspectiva.

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Como aproveitar a energia da Lua Cheia?

Independentemente do signo, algumas atitudes podem ajudar a aproveitar melhor esse período:

Reflita sobre o que deseja deixar para trás;

Organize metas para os próximos meses;

Confie na sua intuição, mas evite decisões impulsivas;

Aproveite o momento para fortalecer relações importantes;

Pratique o autocuidado e reserve um tempo para descansar.

A Lua Cheia costuma favorecer momentos de reflexão e autoconhecimento.

