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DRs em família e eletrodomésticos quebrando: como sobreviver a Mercúrio Retrógrado a partir do dia 29

Mercúrio Retrógrado começa no dia 29 e pode trazer conflitos e imprevistos! Descubra como evitar dores de cabeça com mais equilíbrio!

Por Eduarda Barreto Publicado em 28/06/2026 às 13:08
Imagem do planeta Mercúrio
Imagem do planeta Mercúrio - Gerada com apoio de IA

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Poucos fenômenos astrológicos despertam tanta curiosidade quanto o Mercúrio Retrógrado. Para muitas pessoas, esse período é sinônimo de mal-entendidos, atrasos, problemas com tecnologia e situações inesperadas que parecem testar a paciência.

A partir do dia 29, o planeta inicia mais um ciclo retrógrado, reacendendo as discussões sobre seus possíveis impactos no cotidiano.

Embora a astrologia interprete o trânsito como uma fase de revisão e reflexão, e não como um período em que tudo dará errado, é comum associá-lo a contratempos, especialmente na comunicação, nos relacionamentos e nos equipamentos eletrônicos.

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Por isso, a recomendação é aproveitar o momento para agir com mais calma e atenção. Confira o que Mercúrio Retrógrado pode representar e como lidar com essa fase.

O que é Mercúrio Retrógrado?

Na astronomia, Mercúrio não muda de direção. O que acontece é um efeito visual provocado pela diferença entre as órbitas dos planetas, dando a impressão de que ele está se movendo para trás no céu.

Na astrologia, esse movimento aparente simboliza um período de revisão, reavaliação e desaceleração. Em vez de incentivar novos começos, o momento costuma favorecer a reorganização de planos, a resolução de pendências e a reflexão antes de tomar decisões importantes.

Por que a comunicação costuma ser afetada?

Mercúrio é conhecido como o planeta da comunicação, das ideias, dos estudos e da tecnologia. Por isso, durante seu movimento retrógrado, é comum que a astrologia associe a fase a situações como:

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  • Mal-entendidos em conversas;
  • Mensagens enviadas para a pessoa errada;
  • Atrasos em viagens ou compromissos;
  • Mudanças de planos de última hora;
  • Dificuldade para chegar a acordos.

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Isso não significa que esses problemas acontecerão com todas as pessoas, mas serve como um convite para agir com mais atenção.

DRs em família: por que elas podem acontecer?

Segundo a interpretação astrológica, assuntos mal resolvidos tendem a voltar à tona durante Mercúrio Retrógrado. Conversas adiadas, desentendimentos antigos e diferenças de opinião podem ganhar destaque.

Para evitar conflitos desnecessários:

  • Ouça antes de responder;
  • Evite tirar conclusões precipitadas;
  • Esclareça dúvidas em vez de fazer suposições;
  • Tenha paciência durante discussões importantes.

Em muitos casos, o período pode ser uma oportunidade para resolver questões que estavam pendentes há bastante tempo.

Eletrodomésticos e tecnologia realmente podem dar problema?

É comum encontrar relatos de pessoas que associam Mercúrio Retrógrado a falhas em celulares, computadores, internet ou eletrodomésticos. Na astrologia, isso ocorre porque Mercúrio também rege a tecnologia e os meios de comunicação.

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Embora não exista comprovação científica de que o fenômeno cause esses problemas, muita gente prefere adotar alguns cuidados extras, como:

  • Fazer backup de arquivos importantes;
  • Atualizar documentos e senhas;
  • Revisar equipamentos antes de viagens;
  • Salvar contatos e informações importantes.

Essas medidas são úteis em qualquer época do ano e podem evitar transtornos.

Como aproveitar Mercúrio Retrógrado de forma positiva?

Nem tudo está relacionado a desafios. Para muitos astrólogos, esse é um excelente momento para:

  • Revisar metas e projetos;
  • Organizar documentos;
  • Retomar estudos interrompidos;
  • Reencontrar pessoas importantes;
  • Resolver pendências antigas;
  • Refletir antes de iniciar novos ciclos.

A energia do período favorece ajustes e aperfeiçoamentos, permitindo corrigir caminhos antes de seguir em frente.

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O que evitar durante esse período?

Quem acompanha a astrologia costuma recomendar cautela em algumas situações:

  • Assinar contratos sem ler atentamente;
  • Tomar decisões impulsivas;
  • Comprar equipamentos eletrônicos sem pesquisar;
  • Iniciar discussões por mensagens de texto;
  • Ignorar detalhes importantes em viagens ou compromissos.

Isso não significa que essas atividades estejam proibidas, mas sim que exigem atenção redobrada.

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