Um palpite simples pode colocar 3 signos em vantagem no jogo da loteria antes de janeiro chegar
Intuição afiada e sinais discretos do dia a dia podem fazer três signos apostarem na hora certa e enxergarem chances reais de ganho
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Não se trata de promessa de fortuna imediata, mas de perceber quando o ambiente está favorável para uma aposta estratégica.
Essa sensação pode vir durante uma conversa banal, ao notar números repetidos, ou até ao lembrar de algo que passou despercebido. A energia é mais prática do que mística.
Ela empurra para tentar, mas de modo consciente, com clareza sobre limites e sem fantasias.
Câncer
Uma lembrança antiga volta à mente com força, como uma data, um número ou um detalhe que sempre teve significado para você. Esse retorno espontâneo funciona como guia e te leva a testar a sorte.
A chance cresce quando você escolhe com calma e não fala demais sobre a intuição que teve.
Escorpião
Um encontro casual pode te fazer ouvir algo que parece coincidência, mas acende um sinal interno. Você conecta informações rapidamente e percebe que aquele palpite tem mais lógica do que parece. A aposta ganha peso quando você segue esse insight silencioso que chega do nada.
Aquário
Um momento de distração vira gatilho para uma ideia precisa, quase matemática. Você identifica um padrão, entende o que faz sentido e aposta de forma prática. A vantagem aparece porque você enxerga possibilidades onde ninguém mais está olhando, e isso te coloca à frente sem esforço.