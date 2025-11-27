fechar
O recomeço assume protagonismo e redefine metas de 5 signos

Em um momento do ano em que ciclos se fecham e decisões passam a ser revisadas com mais rigor, esses nativos entram em uma fase marcada por ajustes

Por Bruna Oliveira Publicado em 27/11/2025 às 16:07
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - iStock

Em um momento do ano em que ciclos se fecham e decisões passam a ser revisadas com mais rigor, cinco signos entram em uma fase marcada por ajustes, redefinições e retomadas estratégicas.

Não se trata de rupturas abruptas, mas de movimentos calculados que colocam o recomeço no centro das prioridades.

Para cada um deles, o período funciona como um ponto de virada silencioso, porém determinante, capaz de influenciar rumos profissionais, relações pessoais e a forma como cada nativo administra seus limites.

Áries (21 de março a 20 de abril)

O recomeço para Áries aparece na reorganização prática do cotidiano. Questões antes adiadas voltam à pauta e pedem decisões objetivas.

O signo revisa métodos de trabalho e abandona dinâmicas que não oferecem retorno, priorizando eficiência e clareza.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Câncer revisita metas emocionais e redefine prioridades afetivas. A fase marca uma mudança de postura: menos tolerância a vínculos desgastantes e mais atenção à própria estabilidade.

O recomeço surge como amadurecimento nas relações e na gestão do afeto.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Virgem passa por uma calibragem da rotina e de seus próprios padrões de cobrança. O signo identifica pontos de exaustão e reconstrói hábitos com mais flexibilidade.

O período traz ajustes que impactam produtividade e bem-estar de forma direta.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Libra entra em um processo de reequilíbrio entre expectativas e resultados. O signo reavalia ambições, redesenha metas profissionais e busca estratégias mais realistas.

O recomeço se manifesta como alinhamento interno e clareza de propósito.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Capricórnio retoma projetos de longo prazo — alguns, inclusive, deixados de lado ao longo do ano. O signo recupera prazos, reorganiza compromissos e reforça a disciplina para consolidar bases mais sólidas.

A fase enfatiza estrutura e visão de futuro.

