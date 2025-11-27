fechar
Signo |

Horóscopo de dezembro: o que a astrologia reserva para o último mês do ano

Mês será de ajustes, fechamento de ciclos e oportunidade de se reorganizar; confira os detalhes para seu signo do zodíaco no último mês do ano

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/11/2025 às 20:59
Horóscopo (signos)
Horóscopo (signos) - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Dezembro chega com o clima de fechamento e conclusão. Não apenas pela virada do calendário, mas pela sensação coletiva de que ciclos pedem desfecho, pendências precisam ser resolvidas e escolhas feitas ao longo do ano exigem revisão.

De acordo com o APP Astrolink, o clima geral favorece correções de rota, reflexões e ajustes, tudo com o objetivo de entrar em 2026 com mais leveza, propósito e alinhamento.

É uma época ideal para deixar para trás excessos, apaziguar conflitos e organizar o que ainda pede clareza.

No céu, Netuno volta ao movimento direto em Peixes, enquanto Marte e Sol avançam em direção a Capricórnio, instaurando um choque entre rapidez e prudência. É a última passagem de Netuno por Peixes em décadas, abrindo um período decisivo de encerramento e lucidez que seguirá em 2026.

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

Confira as previsões para seu ascendente

Ascendente em Áries

Dezembro tende a encerrar o ano com mais otimismo e fluidez depois de meses exigentes. O período favorece ganhos financeiros, reconhecimento profissional e momentos de descanso. O conselho é aproveitar oportunidades e valorizar o que foi construído, pois 2026 chega com terreno mais fértil.

Ascendente em Touro

Um mês introspectivo ajuda a resgatar partes suas que ficaram escondidas sob pressões recentes. Questões financeiras podem se alinhar com mais clareza após a Lua Cheia do dia 4. O ano termina com mais conforto emocional e sensação de estabilidade interior.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ascendente em Gêmeos

Atenção com ruídos de comunicação e impulsos que podem gerar conflitos. Resolver pendências evita que 2026 comece com peso acumulado. O final do mês fortalece alianças e parcerias, desde que logística e prazos sejam tratados com precisão.

Ascendente em Câncer

O mês pede calma e ritmo moderado: fazer tudo ao mesmo tempo pode gerar desgaste. O foco está em ajustes simples que aliviam a mente e o ambiente. Cercar-se de pessoas queridas recarrega suas águas internas e torna a virada mais suave.

Ascendente em Leão

A energia do mês favorece a leveza, presença e momentos de alegria. Relações afetivas e familiares funcionam como apoio e combustível emocional. Quanto mais você se permite relaxar, melhor você entrará em 2026.

Leia Também

Ascendente em Virgem

Discussões podem surgir, mas com paciência tudo se organiza. Ainda assim, o mês tende a ser positivo, com espaços para lazer e respiro. O aprendizado acumulado em 2025 se transforma em clareza para o próximo ano.

Ascendente em Libra

A comunicação flui e favorece trocas, encontros e expressão pessoal. Ao lidar com conflitos, a diplomacia segue como melhor estratégia. É um bom período para circular, ser visto e fortalecer vínculos.

Ascendente em Escorpião

A vida financeira pede atenção e estratégia, mas sem alarmes. Marte incentiva iniciativas pessoais, desde que com equilíbrio entre desejo e cautela. O fechamento do ano favorece reconexões e vínculos profundos.

Ascendente em Sagitário

Energia alta, impulso, vontade de agir. O mês é sobre movimento e protagonismo. Novas iniciativas são bem-vindas, mas com cuidado para não exagerar nos gastos. A virada convida a planejar o futuro com entusiasmo e pés no chão.

Ascendente em Capricórnio

A comunicação pode travar no início, pedindo paciência e escuta. Com Marte em seu ascendente, vitalidade e foco retornam, fortalecendo metas para 2026. O mês fecha com sensação de maturidade e poder de realização.

Ascendente em Aquário

Boas ideias surgem, mas é importante administrar recursos com prudência. O fim do mês traz introspecção, encerramento de ciclos e recuperação energética. O descanso torna-se ferramenta estratégica para recomeçar bem.

Ascendente em Peixes

O mês pede estratégia e disciplina, evitando decisões movidas por expectativa ou idealização. Projetos colaborativos ganham força e ajudam a canalizar energia produtivamente. Com foco e calma, você encerra o ano de forma sólida e consciente.

Leia também

Dezembro pode levar 5 signos a reencontros quentes que terminam na cama antes do Réveillon
Signo

Dezembro pode levar 5 signos a reencontros quentes que terminam na cama antes do Réveillon
Nos últimos dias do ano, 6 signos podem achar um jeito inesperado de aumentar o orçamento
Signo

Nos últimos dias do ano, 6 signos podem achar um jeito inesperado de aumentar o orçamento

Compartilhe

Tags