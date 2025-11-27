Fim de ano com Mercúrio retrógrado exige atenção redobrada aos planos e decisões
Período vai até 29 de novembro e pede mais consciência nas comunicações, evitando retrocessos em metas e conquistas pessoais ou profissionais
No penúltimo mês do ano, a retrogradação de Mercúrio testa a capacidade de manter o foco sem comprometer planos importantes.
O planeta, que rege comunicação, contratos e deslocamentos, iniciou movimento retrógrado em 9 de novembro e segue até o dia 29.
Nesse período, atrasos e confusões são comuns, afetando desde promessas pessoais até negociações de trabalho.
Para a astróloga Sara Koimbra, o segredo não está em evitar o momento, mas em como atravessá-lo com inteligência emocional e disposição para reavaliar intenções.
“Neste ciclo, Mercúrio transita por Escorpião e Sagitário, dois signos intensos e idealistas. Isso provoca revisões em acordos, mudanças de rumo e até crises emocionais ligadas a decisões passadas, e quando Mercúrio desacelera, ele nos convida a fazer o mesmo.
Muitas pessoas forçam decisões, mas o mais sábio é ajustar, revisar e refletir antes de seguir. É o momento de prestar atenção no que está sendo dito, no que foi prometido e em como sua palavra está sustentando ou sabotando o que você construiu”, explica.
Sara alerta que comunicações precipitadas, compras por impulso e deslocamentos não planejados podem comprometer entregas e gerar mal-entendidos.
É hora de evitar riscos desnecessários e assumir uma postura mais observadora. Isso não significa paralisar, mas agir com mais clareza e menos ansiedade para não comprometer os esforços dos meses anteriores.
“O ano ainda não acabou, mas muitas escolhas feitas agora vão refletir em 2026. Por isso, mesmo com o ritmo desacelerado, é possível consolidar conquistas. A diferença está em como se conduz cada conversa, cada decisão e cada passo, respeitando o tempo das coisas sem perder o foco”, analisa a astróloga.
Sara também destaca que essa fase favorece a revisão de metas e o encerramento de ciclos, sem medo de recomeçar.
É o momento ideal para fechar pendências, repensar estratégias e retomar o que foi deixado para depois. Mesmo em silêncio ou nos bastidores, muita coisa pode ser resolvida com mais harmonia e menos desgaste.
“Muitas vezes as pessoas querem resolver tudo correndo nessa época do ano, mas esse movimento só gera confusão.
A energia de Mercúrio retrógrado não impede resultados, ela apenas mostra onde é preciso revisar, e se você respeita esse fluxo, evita retrabalhos e encerra o ano com mais paz e consciência”, finaliza.