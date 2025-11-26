fechar
No Ano Novo, 5 signos têm grandes chances de viver noites bem intensas na cama

A virada chega com energia quente, química evidente e encontros que podem transformar a madrugada de Ano Novo em um marco para cinco signos

Por Bianca Tavares Publicado em 26/11/2025 às 10:38
Imagem de pessoas em uma festa de fim de ano
Imagem de pessoas em uma festa de fim de ano - Freepik

A chegada do Ano Novo costuma mexer com expectativas, mas desta vez a atmosfera vai além do clima festivo. Há um impulso emocional que aproxima, provoca e remove qualquer timidez.

Para alguns signos, o desejo ganha força, a conexão física aumenta e o corpo fala antes de qualquer palavra.

Quem já sente essa vibração pode se preparar para momentos marcados por intensidade, entrega e uma química difícil de ignorar.

Veja os cinco signos que entram no Ano Novo com chances reais de viver uma madrugada inesquecível.

Áries

A energia vai estar alta. Um encontro que parecia casual pode virar pura tensão boa, com troca intensa e zero enrolação. Quem estiver ao seu lado sente sua disposição e embarca no clima sem resistência. A iniciativa parte de você e rende mais do que esperava.

Leão

Um olhar prolongado durante a festa pode desencadear aquele desejo guardado. A pessoa que desperta essa vontade já circula no seu ambiente e a aproximação fica inevitável. A sintonia física flui com naturalidade e transforma a madrugada em algo memorável.

Escorpião

O magnetismo fala mais alto. Uma conversa rápida vira aproximação intensa. A pessoa que você desejava se mostra aberta e a conexão acontece de forma direta. O clima esquenta rápido e o momento traz exatamente a profundidade e o prazer que você gosta de viver sem pressa.

Sagitário

A liberdade da noite ajuda Sagitário a soltar o corpo e deixar o clima rolar. Um reencontro ou uma paquera antiga pode reacender o fogo.

A química flui, o beijo encaixa e a madrugada ganha um ritmo que te deixa à vontade para aproveitar tudo sem pensar no amanhã.

Peixes

A sensibilidade se mistura ao desejo e cria um encontro quente, cheio de entrega. Alguém que já demonstrou interesse volta a se aproximar com mais coragem e você sente o impulso de corresponder.

A conexão física surpreende e te envolve por completo, fechando a noite de forma intensa.

