A fortuna muda de direção e pousa no caminho de 4 signos
É um momento de ganhos, aberturas e sorte concreta, que se manifesta tanto em novas chances quanto na valorização de esforços antigos
Em um período marcado por reviravoltas financeiras e oportunidades que surgem quando menos se espera, a fortuna muda de rota e passa a favorecer quatro signos de maneira clara e consistente.
O movimento astrológico que se desenha agora altera perspectivas, cria caminhos antes inacessíveis e impulsiona decisões que podem redefinir a segurança material dos próximos meses.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Para Gêmeos, a fortuna chega como um despertar estratégico. Informações valiosas, parcerias inteligentes e convites inesperados colocam o geminiano em posição de vantagem.
O que antes parecia disperso agora se organiza em oportunidades palpáveis, abrindo portas para novas fontes de renda e reconhecimento profissional.
O período favorece negociações rápidas e movimentos ousados.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)
Em Virgem, a prosperidade se manifesta de forma estruturada, recompensando o esforço constante e a organização minuciosa do signo.
Projetos de longo prazo começam a dar retorno, investimentos se estabilizam e propostas seguras surgem no horizonte.
A fortuna pousa no caminho virginiano com solidez e coerência, oferecendo estabilidade e a sensação de missão cumprida.
Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Para Capricórnio, a maré financeira sobe com intensidade. O signo vê portas profissionais se abrirem, metas se acelerarem e responsabilidades se transformarem em conquistas.
O período favorece avanço na carreira, aumento de ganhos e reconhecimento por trabalhos complexos. A fortuna chega como consequência natural da dedicação capricorniana, mas com um toque extra de sorte.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Em Peixes, a virada financeira acontece por meio de intuição certeira e encontros inesperados.
O pisciano percebe oportunidades que outros não enxergam e recebe apoio de pessoas influentes ou situações providenciais.
A fortuna se manifesta como um fluxo leve, mas poderoso, capaz de transformar preocupações em tranquilidade e planos soltos em realizações concretas.