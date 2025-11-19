fechar
Signo | Notícia

Novos ciclos chegam como tempestade e renovam 3 signos

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/11/2025 às 15:54
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Andrew Ostrovsky/iStock

A movimentação astrológica deste período se consolida como um ponto de inflexão, inaugurando uma fase em que mudanças profundas deixam de ser hipótese para se tornarem realidade concreta.

O céu opera como uma força que desloca estruturas antigas e abre espaço para novas perspectivas.

Três signos, em especial, vivem uma renovação intensa, que reorganiza prioridades e redefine o rumo emocional e prático de suas vidas.

Áries — de 21 de março a 19 de abril

Para Áries, o novo ciclo chega como uma tempestade necessária, removendo bloqueios que já não sustentavam seu ritmo natural.

A energia do período oferece impulso para decisões estratégicas e cortes que libertam o signo de desgastes acumulados.

Surge um terreno renovado, que favorece avanços diretos, metas claras e um protagonismo mais maduro.

Libra — de 23 de setembro a 22 de outubro

Em Libra, a renovação atua como um realinhamento profundo, trazendo lucidez sobre relações, acordos e expectativas que precisam ser ressignificados.

O ciclo provoca escolhas firmes, ainda que delicadas, que restauram o equilíbrio interno do signo.

A tempestade libriana reorganiza mais do que desfaz — e, desse movimento, nascem novas dinâmicas, percepções e caminhos possíveis.

Capricórnio — de 22 de dezembro a 19 de janeiro

Para Capricórnio, o período marca uma virada silenciosa, porém transformadora.

Antigos objetivos passam por revisão, e a rigidez habitual cede lugar a uma flexibilidade consciente, permitindo ajustes que fortalecem sonhos de longo prazo.

O novo ciclo renova bases emocionais e profissionais, trazendo solidez aos próximos passos.

