A harmonia emocional finalmente se estabiliza para 5 signos
Para esses nativos, o fim de novembro se desenha como um território fértil para decisões conscientes, diálogos transparentes e retomada do bem-estar
Depois de semanas marcadas por oscilações internas e tensões discretas no campo afetivo, um novo ciclo astrológico traz a reorganização emocional que muitos esperavam.
A combinação entre Lua crescente, Marte menos reativo e Vênus em movimento favorável inaugura um período de maior equilíbrio para cinco signos, que passam a enxergar seus desejos e limites com mais clareza.
Câncer — de 21 de junho a 22 de julho
A energia emocional de Câncer, muitas vezes suscetível ao ambiente, encontra um ponto de suavização. O signo, regido pela Lua, percebe que antigas inquietações perdem força.
A fase favorece conversas maduras dentro de relações pessoais e profissionais, com mais capacidade de expressar sentimentos sem receio de mal-entendidos. Câncer volta a sentir segurança em suas escolhas.
Virgem — de 23 de agosto a 22 de setembro
A busca virginiana por ordem interna ganha respaldo do cosmos. Virgem, que tende a ruminar preocupações, encontra agora uma lógica emocional mais estável.
O signo passa a organizar prioridades com objetividade, o que reduz o desgaste mental. Relações afetivas se tornam mais leves, abrindo espaço para uma rotina emocional mais coerente e previsível.
Libra — de 23 de setembro a 22 de outubro
O signo do equilíbrio, que passou por semanas de cobranças internas, finalmente retoma sua própria bússola emocional.
Libra sente maior clareza ao lidar com expectativas externas e consegue estabelecer limites sem culpa. A fase melhora o convívio com parceiros, colegas e familiares, permitindo que o nativo recupere sua sensação de centro.
Capricórnio — de 22 de dezembro a 20 de janeiro
Capricórnio, frequentemente guiado por metas e responsabilidades, encontra um raro intervalo de serenidade. A pressão interna diminui e o nativo percebe que pode respirar sem medo de perder o ritmo.
Essa estabilização emocional abre margem para decisões mais calmas no trabalho e para vínculos afetivos mais acolhedores.
Peixes — de 20 de fevereiro a 20 de março
A sensibilidade pisciana, antes dispersa, se alinha a um novo padrão de introspecção produtiva. Peixes se sente menos afetado por expectativas externas e mais centrado em suas próprias necessidades.
O período favorece reflexões profundas, cura emocional e um retorno à leveza nas relações, especialmente quando envolve confiança e troca sincera.