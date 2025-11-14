fechar
Signo |

Fim de Mercúrio Retrógrado decreta alívio e esperança para 5 signos

Alívio e esperança! O fim de Mercúrio Retrógrado (29/11) traz clareza mental e fluidez. Cinco nativos sentirão o peso ir embora e a vida avançar.

Por Thallys Menezes Publicado em 14/11/2025 às 23:22
Zodiac signs on touch screen. Woman choosing horoscope symbols.
Zodiac signs on touch screen. Woman choosing horoscope symbols. - Istock

Clique aqui e escute a matéria

A partir de 29 de novembro de 2025, o planeta Mercúrio encerra seu movimento retrógrado, pondo fim a um ciclo de revisões, atrasos e mal-entendidos que frequentemente marcam este trânsito.

O retorno do planeta à sua rota direta decreta um período de alívio imediato na comunicação, nos transportes e nos acordos, restaurando a fluidez e injetando uma poderosa onda de esperança no futuro.

Cinco signos sentirão essa libertação de forma mais intensa, vendo projetos, conversas e planos finalmente avançarem sem obstáculos.

Fim de Mercúrio Retrógrado Decreta Alívio e Esperança para 5 Signos

Sagitário: Renovação da Fé e do Otimismo

A retrogradação ocorreu em sua identidade, o que significa que o alívio será sentido de forma profunda no seu senso de direção e nas decisões pessoais. O fim do ciclo traz a clareza mental necessária para retomar grandes projetos, viagens e estudos que estavam em stand-by. A esperança se manifesta na renovação da sua fé e otimismo.

Gêmeos: Alívio nas Parcerias e Acordos

O alívio chega nas parcerias e nos relacionamentos de longo prazo. O fim da retrogradação dissolve mal-entendidos e facilita a comunicação honesta e clara com o parceiro ou sócio. A esperança está na estabilidade e no avanço de acordos que estavam travados, permitindo que a vida a dois ou em sociedade prossiga com harmonia.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Virgem: Eficiência e Retomada da Rotina

O alívio se concentra na rotina e nas questões práticas do dia a dia. A partir de agora, espere menos falhas em equipamentos, menos atrasos e mais eficiência no trabalho. A esperança surge da capacidade de ver os detalhes se encaixarem perfeitamente, permitindo que você retome o controle de sua vida com precisão.

Peixes: Clareza no Caminho Profissional

O alívio é sentido nas ambições de carreira e na reputação pública. O fim da retrogradação desbloqueia a comunicação com autoridades, networking e o avanço de metas profissionais importantes. A esperança se manifesta na clareza do seu caminho profissional e no reconhecimento que estava pendente.

Áries: Segurança e Liberação de Recursos

O alívio atinge as finanças e os recursos compartilhados. O fim da retrogradação facilita a resolução de questões bancárias, impostos e negociações que envolvam dinheiro de terceiros. A esperança se traduz em segurança material e na liberação de recursos que permitirão novos investimentos e passos ousados.

Lembre-se

A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.

Leia também

3 signos vivem libertação emocional e deixam a dor para trás em 15/11
SIGNOS

3 signos vivem libertação emocional e deixam a dor para trás em 15/11
Horóscopo 15/11: A Lua favorece seu progresso financeiro, abrindo caminhos para o lucro
Astrologia

Horóscopo 15/11: A Lua favorece seu progresso financeiro, abrindo caminhos para o lucro

Compartilhe

Tags