Alívio e esperança! O fim de Mercúrio Retrógrado (29/11) traz clareza mental e fluidez. Cinco nativos sentirão o peso ir embora e a vida avançar.

A partir de 29 de novembro de 2025, o planeta Mercúrio encerra seu movimento retrógrado, pondo fim a um ciclo de revisões, atrasos e mal-entendidos que frequentemente marcam este trânsito.

O retorno do planeta à sua rota direta decreta um período de alívio imediato na comunicação, nos transportes e nos acordos, restaurando a fluidez e injetando uma poderosa onda de esperança no futuro.

Cinco signos sentirão essa libertação de forma mais intensa, vendo projetos, conversas e planos finalmente avançarem sem obstáculos.

Fim de Mercúrio Retrógrado Decreta Alívio e Esperança para 5 Signos

Sagitário: Renovação da Fé e do Otimismo

A retrogradação ocorreu em sua identidade, o que significa que o alívio será sentido de forma profunda no seu senso de direção e nas decisões pessoais. O fim do ciclo traz a clareza mental necessária para retomar grandes projetos, viagens e estudos que estavam em stand-by. A esperança se manifesta na renovação da sua fé e otimismo.

Gêmeos: Alívio nas Parcerias e Acordos

O alívio chega nas parcerias e nos relacionamentos de longo prazo. O fim da retrogradação dissolve mal-entendidos e facilita a comunicação honesta e clara com o parceiro ou sócio. A esperança está na estabilidade e no avanço de acordos que estavam travados, permitindo que a vida a dois ou em sociedade prossiga com harmonia.

Virgem: Eficiência e Retomada da Rotina

O alívio se concentra na rotina e nas questões práticas do dia a dia. A partir de agora, espere menos falhas em equipamentos, menos atrasos e mais eficiência no trabalho. A esperança surge da capacidade de ver os detalhes se encaixarem perfeitamente, permitindo que você retome o controle de sua vida com precisão.

Peixes: Clareza no Caminho Profissional

O alívio é sentido nas ambições de carreira e na reputação pública. O fim da retrogradação desbloqueia a comunicação com autoridades, networking e o avanço de metas profissionais importantes. A esperança se manifesta na clareza do seu caminho profissional e no reconhecimento que estava pendente.

Áries: Segurança e Liberação de Recursos

O alívio atinge as finanças e os recursos compartilhados. O fim da retrogradação facilita a resolução de questões bancárias, impostos e negociações que envolvam dinheiro de terceiros. A esperança se traduz em segurança material e na liberação de recursos que permitirão novos investimentos e passos ousados.