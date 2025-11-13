fechar
Um novo ciclo de saúde emocional começa a florescer em 2 signos

Esse novo ciclo não chega de forma abrupta, mas se manifesta pouco a pouco, como uma flor que desabrocha ao primeiro sinal de sol

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/11/2025 às 16:24
Imagem de signos do zodíaco.
Imagem de signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Os astros anunciam um tempo de renovação interior para dois signos que, após enfrentarem períodos de turbulência emocional, finalmente encontram serenidade.

A energia atual favorece a cura das feridas antigas, a reconciliação com o passado e o fortalecimento do amor-próprio.

Esse novo ciclo não chega de forma abrupta, mas se manifesta pouco a pouco, como uma flor que desabrocha ao primeiro sinal de sol.

O equilíbrio emocional volta a ocupar espaço e transforma a forma como esses signos se relacionam com o mundo e consigo mesmos.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Regido pela Lua, Câncer vive uma fase de compreensão profunda sobre suas emoções.

O signo, conhecido por sentir tudo em intensidade, aprende agora a acolher seus sentimentos sem se deixar dominar por eles. O autocuidado passa a ser prioridade, e a vulnerabilidade se torna força.

Este novo ciclo traz leveza para o coração canceriano, que entende que curar-se é também libertar-se. Relações mais equilibradas e momentos de paz interior marcam esse período de reconstrução emocional.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Pragmático e resistente, Capricórnio surpreende ao permitir que a sensibilidade ocupe um espaço maior em sua vida.

O signo, que costuma lidar com tudo de forma racional, percebe que cuidar da mente e das emoções é tão importante quanto cumprir metas. A rigidez dá lugar à empatia — consigo mesmo e com os outros.

Este é o início de um ciclo em que o capricorniano se reconecta com sua essência e aprende a descansar sem culpa, reconhecendo que a estabilidade verdadeira nasce do equilíbrio emocional.

