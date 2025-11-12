O recomeço vem acompanhado de sorte e coragem em 5 signos
Depois de enfrentar fases de instabilidade, esses signos agora percebem que o universo recompensa quem teve a ousadia de não desistir
Os astros anunciam um período de viradas e novos ciclos para cinco signos que estão prontos para dar um passo adiante.
A energia do momento combina dois elementos poderosos — sorte e coragem —, indicando recomeços marcados por oportunidades, superação e autoconfiança.
A vida muda de direção, e cada movimento é guiado pela fé no próprio caminho.
Áries (21 de março a 19 de abril)
Regido por Marte, planeta da ação e da iniciativa, Áries reencontra o impulso que o define.
O signo entra em uma fase de renascimento, com chances de crescimento no trabalho e coragem para mudar o que já não faz sentido.
O medo da perda se transforma em vontade de vencer. A sorte acompanha quem ousa agir, e o ariano, mais confiante do que nunca, percebe que o novo só chega quando se tem coragem de abrir espaço para ele.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Depois de um período de dúvidas e recolhimento, Leão volta a brilhar. O signo sente a força interior renascer e é impulsionado a retomar projetos deixados de lado.
A sorte se manifesta por meio de encontros inspiradores e reconhecimento. A coragem leonina, quando guiada pela generosidade, abre caminhos para conquistas pessoais e profissionais.
É o recomeço do brilho próprio — não como vaidade, mas como fé em sua própria luz.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Com o retorno do equilíbrio e da confiança, Libra encontra serenidade para recomeçar sem medo. Decisões importantes ganham clareza, e parcerias positivas se fortalecem.
A sorte libra vem por meio da harmonia: quando tudo flui, o universo responde. O signo entende que coragem não é romper bruscamente, mas mover-se com leveza e convicção.
O novo ciclo promete estabilidade e recompensas para quem souber manter o coração em paz.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Regido por Júpiter, o planeta da sorte, Sagitário inicia um ciclo de expansão e liberdade. O signo sente vontade de explorar novos horizontes — sejam viagens, mudanças profissionais ou novas crenças.
A coragem sagitariana encontra terreno fértil, e tudo o que parecia distante se aproxima com naturalidade.
Este é o momento ideal para dar o primeiro passo, confiando que o universo cuidará do restante.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Intuitivo e sonhador, Peixes vive um renascimento guiado pela fé. O signo, que enfrentou tempos de confusão e dúvida, agora sente a alma mais leve e aberta ao inesperado.
A sorte chega em forma de coincidências significativas, enquanto a coragem nasce do coração. É o momento de acreditar no próprio dom e permitir que a sensibilidade se torne força.