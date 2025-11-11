A alegria desperta de um longo sono e envolve 5 signos
Depois de meses marcados por introspecção e incertezas, os astros anunciam uma mudança de tom: a alegria volta a florescer
Clique aqui e escute a matéria
Depois de meses marcados por introspecção e incertezas, os astros anunciam uma mudança de tom: a alegria volta a florescer.
Como quem desperta de um longo sono, cinco signos reencontram o entusiasmo pela vida e o prazer de viver o presente.
A energia do céu favorece reencontros, vitórias pessoais e uma sensação de renascimento emocional. O peso de antes se dissolve, dando lugar à leveza, ao riso espontâneo e à confiança em novos caminhos.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Regido por Vênus, planeta da beleza e da harmonia, Touro recupera o brilho que o cotidiano havia ofuscado.
O signo redescobre o prazer nas rotinas simples — um café bem feito, um toque de afeto, uma conquista profissional discreta, mas significativa.
A alegria taurina surge da estabilidade e da sensação de merecimento. É como se o universo o lembrasse de que felicidade também se constrói aos poucos, com paciência e ternura.
Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Sensível e emotivo, Câncer volta a sorrir de dentro para fora. A fase marca um reencontro com pessoas queridas e a renovação de laços afetivos que estavam adormecidos.
O signo encontra conforto no lar e nas conexões genuínas. A alegria canceriana vem do acolhimento — de perceber que, mesmo após tempos difíceis, o coração ainda é capaz de amar com a mesma intensidade.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Depois de um período de autocrítica e recolhimento, Leão volta a brilhar. O signo sente novamente vontade de celebrar, de se conectar com o que o faz vibrar.
O reconhecimento chega, e com ele o entusiasmo que move o leonino a seguir em frente com confiança. A alegria se expressa em risadas, encontros e conquistas que devolvem a sensação de estar exatamente onde deveria estar.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Libra retoma o equilíbrio e a harmonia emocional. O signo sente a alma mais leve e a mente mais aberta para o novo.
A alegria libra surge em relações que fluem, em ambientes acolhedores e em momentos de beleza compartilhada.
A energia de Vênus favorece gestos gentis e reencontros amorosos, transformando o cotidiano em algo novamente inspirador.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Com sua natureza sonhadora e sensível, Peixes desperta de um ciclo de melancolia com o coração renovado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O signo encontra alegria no simples — em uma conversa sincera, em um gesto de fé, em um recomeço inesperado.
É como se o universo o envolvesse em um abraço silencioso, devolvendo-lhe a confiança de que a vida, quando vivida com amor, sempre se refaz.