A maré da sorte sobe e favorece 5 signos
É um período em que as energias se renovam, e o universo se encarrega de alinhar o tempo certo das coisas, fazendo com que tudo flua com naturalidade
Os próximos dias chegam com uma onda de sorte e fluidez que promete abrir caminhos antes bloqueados.
Sob uma influência astrológica leve e expansiva, cinco signos são especialmente beneficiados por coincidências positivas, boas oportunidades e encontros que parecem guiados pelo destino.
Áries (21 de março a 19 de abril)
A sorte volta a sorrir para Áries, trazendo avanços rápidos em projetos que estavam estagnados.
Regido por Marte, o signo sente uma energia de ação e confiança que atrai oportunidades inesperadas — especialmente no trabalho e nas finanças.
A maré favorável também se estende à vida afetiva, com surpresas agradáveis e reencontros que reacendem o entusiasmo.
O segredo está em agir com coragem e acreditar no próprio merecimento, sem hesitar diante de novas possibilidades.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)
Com Mercúrio em harmonia, Gêmeos entra em uma fase de sorte em negociações, viagens e conexões importantes.
O signo, que domina a arte da comunicação, pode receber boas notícias relacionadas a contratos, estudos ou convites que ampliam horizontes.
O acaso parece conspirar a favor, transformando pequenos gestos em grandes aberturas. Este é o momento ideal para colocar ideias em prática e confiar nos sinais que o universo envia.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Regido pelo Sol, Leão volta a brilhar com intensidade e magnetismo. O período traz reconhecimento, convites e elogios que reforçam sua autoconfiança e ampliam suas oportunidades.
A sorte leonina se manifesta tanto no campo profissional quanto nas relações pessoais, favorecendo momentos de destaque e sucesso.
O universo responde rapidamente à energia positiva do signo — e tudo o que Leão emana agora tende a retornar em forma de conquistas.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Com Vênus em posição favorável, Libra vive um ciclo de sorte em parcerias, finanças e conexões sociais. O charme natural do signo abre portas e atrai pessoas dispostas a colaborar e reconhecer seu valor.
A maré positiva também impulsiona acordos, reconciliações e decisões que trazem harmonia. É hora de acreditar que pedir não é fraqueza — e que o “sim” pode vir de onde menos se espera.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)
Regido por Júpiter, planeta da expansão e da sorte, Sagitário entra em um de seus momentos mais prósperos do ano.
As oportunidades surgem em diferentes áreas: viagens, novos aprendizados, mudanças profissionais e experiências transformadoras.
O otimismo natural do signo se torna seu maior aliado para atrair boas energias e resultados surpreendentes. A sorte o acompanha, mas é o entusiasmo sagitariano que faz a maré subir ainda mais alto.