Boas notícias no amor e nas relações pessoais chegam para 4 signos a partir de 08/11
Vênus e a Lua crescente favorecem encontros, reconciliações e novos começos amorosos para quatro signos que entram em uma fase de afeto e harmonia.
O universo prepara surpresas encantadoras para o coração de quatro signos a partir do dia 08 de novembro de 2025.
Com a influência positiva de Vênus em Sagitário e a energia leve da Lua crescente, o céu abre espaço para reconciliações, novas conexões e momentos de cumplicidade.
O amor — em todas as suas formas — ganha destaque, trazendo uma onda de ternura e entendimento para os signos mais favorecidos da vez.
Touro
Vênus, seu planeta regente, desperta a sensibilidade e o desejo de viver amores mais verdadeiros. Um reencontro ou nova paixão promete mexer com o coração.
Câncer
A fase traz harmonia nas relações e mais estabilidade emocional. Pessoas queridas se reaproximam, e o amor familiar também se fortalece.
Leão
O magnetismo leonino está em alta! Paixões intensas e declarações inesperadas podem acontecer — é hora de abrir o coração.
Aquário
Conversas sinceras e gestos afetuosos aproximam você de quem realmente importa. Novos laços se formam e antigas mágoas ficam para trás.
Esses quatro signos entram em um período de renovação emocional, em que o amor flui de forma natural e sincera. Seja nos relacionamentos amorosos, familiares ou de amizade, o clima é de reconexão e afeto.
O cosmos garante: as boas notícias estão no ar, e quem permitir que o coração fale mais alto poderá viver momentos realmente especiais.