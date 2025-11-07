fechar
Boas notícias no amor e nas relações pessoais chegam para 4 signos a partir de 08/11

Vênus e a Lua crescente favorecem encontros, reconciliações e novos começos amorosos para quatro signos que entram em uma fase de afeto e harmonia.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/11/2025 às 23:41
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O universo prepara surpresas encantadoras para o coração de quatro signos a partir do dia 08 de novembro de 2025.

Com a influência positiva de Vênus em Sagitário e a energia leve da Lua crescente, o céu abre espaço para reconciliações, novas conexões e momentos de cumplicidade.

O amor — em todas as suas formas — ganha destaque, trazendo uma onda de ternura e entendimento para os signos mais favorecidos da vez.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Touro

Vênus, seu planeta regente, desperta a sensibilidade e o desejo de viver amores mais verdadeiros. Um reencontro ou nova paixão promete mexer com o coração.

Câncer

A fase traz harmonia nas relações e mais estabilidade emocional. Pessoas queridas se reaproximam, e o amor familiar também se fortalece.

Leão

O magnetismo leonino está em alta! Paixões intensas e declarações inesperadas podem acontecer — é hora de abrir o coração.

Aquário

Conversas sinceras e gestos afetuosos aproximam você de quem realmente importa. Novos laços se formam e antigas mágoas ficam para trás.

Esses quatro signos entram em um período de renovação emocional, em que o amor flui de forma natural e sincera. Seja nos relacionamentos amorosos, familiares ou de amizade, o clima é de reconexão e afeto.

O cosmos garante: as boas notícias estão no ar, e quem permitir que o coração fale mais alto poderá viver momentos realmente especiais.

